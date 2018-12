Sindre Pettersen imponerte i sitt andre renn noensinne i verdenscupen med å gå inn til en imponerende sjette plass på ti kilometer sprint i Pokljuka.



– Det er jo bare helt rått, han utnytter muligheten han får her. Nå får han mest sannsynlig være med neste uke også. Det er så viktig for norsk skiskyting at vi følger på med nye nå. Det er bare å merke seg navnet, sier vinner Johannes Thingnes Bø om Pettersen.

Overlegent av Thingnes Bø

Det var altså en svært god dag i sporet for de norske skiskytterne fredag. For i tillegg til Pettersens imponerende plassering, leverte Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø.

Thingenes Bø vant overlegent, mens Tarjei Bø endte på en fjerdeplass.

– Det er veldig deilig, alltid vanskelig å vinne første seier i en sesong, og så når du har gjort det kan du senke skuldrene litt, og nå har jeg fått den starten jeg ville, sier vinneren til TV 2 etter målgang.

Med fredagens verdenscupseier ligger Thingnes Bø nå likt med Raphaël Poirée og Sven Fischer på antall sprint-seire (13). Han deler dermed tredjeplassen over de som har vunnet flest sprint-seire med Poirée og Fischer, med Ole Einar Bjørndalen (35) på topp og Martin Fourcade (21) på andreplass.

Johannes Thingnes Bø var feilfri på standplass, og fikk et tidlig overtak på konkurrentene.

#Biathlon: Johannes Thingnes Bø wins the men's sprint in Pokljuka and equals Raphaël Poirée and Sven Fischer for 3rd most men's World Cup sprint victories.



35 - Ole Einar Bjørndalen🇳🇴

21 - Martin Fourcade🇫🇷

13 - Raphaël Poirée🇲🇫

13 - Sven Fischer🇩🇪

13 - Johannes Thingnes Bø🇳🇴 — Gracenote Olympic (@GracenoteGold) 7. desember 2018

– Jeg er glad for at jeg klarte å gå fort, og ta skytingen for seg selv, sier Thingnes Bø.

I sporet var han overlegen, før han hadde én bom på andre skyting.

Nordmannen gikk til slutt inn på tiden 23.46,3.

Nesten for Tarjei Bø

Tarjei Bø fikk også fart på beina fredag, og lå lenge godt an til pallplass.

Storebror Bø hadde én bom på begge skytingene, men holdt god fart i sporet. Bø havnet til slutt 31,2 sekunder bak vinner lillebror Bø.

– Det var på tide å slå litt tilbake, jeg var ganske revansjesugen. Jeg håpet når jeg kom i mål at vi kunne få en dobbeltseier, men det var nesten. Det var et bomskudd på både meg og Johannes. Jeg er alt i alt kjempefornøyd, det var en ekstrem opptur, sier Tarjei Bø til TV 2.