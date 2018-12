Politiet i Sør-Øst politidistrikt har fått melding om et grovt rasistisk brev sendt til privatpersoner i Horten og Sandefjord i Vestfold den siste tiden, ifølge lokalavisa Gjengangeren.

– Vi har i alt fått melding om ni slike brev fra slutten november til 5. desember, sier politiadvokat Fredrik Borg Johannessen i Sør-Øst politidistrikt til TV 2.

Brevet er preget av rasehat, konspirasjoner og skrives i vi-form, som om det er flere som står bak.

Fire navngitte personer

Brevet retter trusler mot navngitte personer. Det er riksadvokat Tor-Aksel Busch, politimester Christine Fossen, politidirektør Odd Reidar Humlegård og justisminister Tor Mikkel Wara. Det avsluttes med en generell drapstrussel mot alle.

Justisministeren fikk onsdag trusler rettet mot sin bil og bolig i form av tagging av blant annet hakekors, samt det som så ut som en lunte plassert ned i bensinlokket på bilen hans.

– Foreløpig setter vi det ikke i sammenheng med truslene mot Wara, sier Johannessen. Politiet har fra før uttalt at de heller ikke ser noen forbindelse med truslene mot Wara og angrepet på politihuset i Ski, der en skarp bombe ble levert onsdag.

Politiet ønsker tips

Politiet har opprettet etterforsking av nazibrev-saken, men har foreløpig lite informasjon å gå etter. Trolig er brevet plassert i postkassene til tilfeldig utvalgte personer.

Johannessen utelukker ikke at flere kan ha mottatt brevet uten at de har tatt kontakt med politiet.

– Hvis noen har mottatt eller mottar et slikt brev, ber vi dem berøre det minst mulig, og gjerne legge det i en papirkonvolutt, eller lignende for å best mulig ta vare på DNA-spor eller fingeravtrykk. Ta så kontakt med nærmeste politikontor, sier Johannessen.