Erstad begynner som kommunikasjonssjef i Helsingforskomiteen rett over nyttår.

– Det er en kombinasjon av at Knut Arild tapte og at jeg har fått tilbud om en spennende jobb, sier Erstad til TV 2.

Han hadde en svært sentral rolle da Hareide forsøkte å få KrF til å felle Erna Solberg som statsminister.

– Jeg bestemte meg umiddelbart for å finne en ny jobb da slaget var tapt. Jeg jobbet for et annet prosjekt enn det vi endte med. Partiet trenger nye krefter som tror på dette. Jeg er ikke motivert for dette prosjekt, sier Erstad.

Takker Hareide

Erstad sier det har vært en ære å jobbe med Hareide.

– Jeg er glad i Knut Arild, sier Erstad, som tidligere har vært leder i KrFU.

– Har du likevel fått for mange uvenner til å fortsette?

– Jeg har vært opptatt å av å ha et så godt forhold til så mange som mulig. Jeg opplever at jeg har et godt forhold til Kjell Ingolf Ropstad, sier Erstad.

– Er det noe du angrer på i prosessen?

– Jeg angrer ikke på at jeg var med Knut Arild på reisen. Jeg kunne sikkert gjort ting bedre, men jeg går ikke rundt og sover dårlig om natten, sier han.

Ønsker Ropstad lykke til

Selv om Erstad forlater KrF-skipet, håper han mange på den «røde» siden blir værende.

– KrF trenger alle, men jeg har vært for tett inne i Knut Arilds prosjekt. Jeg er fortsatt glad i KrF og vil følge partiet, men nå skal jeg gjøre noen andre ting, sier han.

Til tross for det sviende nederlaget, håper Erstad KrF-nestleder Ropstad lykkes med det borgerlige prosjektet.

– Jeg håper han lykkes, men jeg har jobbet for et annet prosjekt. Jeg hadde selvfølgelig med troen på det, sier han.

Erstad er opprinnelig fra Radøy i Hordaland og har en bachelor i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen.