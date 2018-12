Norske Lise og Karl Freddy fanget på havet i fire dager

– Jeg hadde ingen intensjoner om å forlate ham. Han hadde ikke greid seg uten meg om bord, forteller Lise.

Fikk kontakt

På den fjerde dagen fikk de kontakt med Freddys filippinske kone med Lises norske SIM-kort. De fikk sendt kart over hvor de var så hun kunne varsle kystvakten.

Da den malaysiske kystvakten endelig reddet de to, hadde de begynt på den siste 20-liters dunken med vann. De hadde forsøkt å peile og styre båten i fire dager uten suksess.

– Går man tom for mat, så klarer man seg et par dager, men man klarer seg ikke uten ferskvann, sier Lise.

Hun understreker at man heller ikke skal ta for gitt at ferskvannet kan brukes som drikkevann.

– Det var skremmende. Det var jo ikke sikkert vannet var mulig å drikke.

REDDET: Etter fire dager på åpent hav ble venneparet reddet av kystvakten. Foto: Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia/Facebook

– Skal på seiltur igjen

Redningsmannskapet fant vennene med lite mat og lite vann.

– Vi hadde kanskje klart oss i to eller tre dager til, men ikke lenger, sier Lise.

Det første kystvakten kom med var mat og drikke.

– Vi ble kjempeglade da de kom. De var helt suverene, forteller Lise, som nettopp har kommet seg hjem til Asker.

Freddy har bodd utenlands siden 70-tallet, og er nå i Kuda med båten og venter på å få den reparert.

– Men jeg skal på seiltur igjen altså. Neste mål er Thailand og Singapore, sier Lise.