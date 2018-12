– Som en vond drøm

Forsvinningsmysteriet i sunnmørsbygda Ørsta fortsetter. Onsdag 21. november la polske Maja Justyna Herner (25) ut på fjelltur til Saudehornet (1303 m.o.h) i Ørsta. Siden har ingen sett henne.

– Da jeg fikk meldingen om at hun var savnet, kunne jeg nesten ikke tro det. Jeg var sikker på at hun bare hadde gått seg vill, og at hun kom til å bli funnet i løpet av dagen, sier Paulina Kmiecik, som er en av Maja sine aller nærmeste venninner.

På telefon fra hjembyen Wroclaw, forteller hun om den enorme frustrasjonen både hun, vennene og Maja sin familie kjenner på, vel vitende om at deres kjære søster og venninne er forsvunnet på et fjell i et annet land.

Paulina Kmiecik (t.h.) sier Maja (t.v.) var en av hennes aller næreste venninner. Foto: Privat.

– Maja reiste mye, og jobbet i en rekke land. Hun har venner både i Polen, Østerrike, Italia og Tyskland, og vi håper alle at dette bare er en vond drøm som vi snart kan våkne av. Jeg vet at sjansene for å finne henne i live svekkes ettersom tiden går, men vi må bare leve i håpet, sier Kmiecik.

Skulle bare en liten tur

Maja hadde bare bodd ni dager i Ørsta, før hun forsvant. Den polske 25-åringen flyttet til Norge for å jobbe i et vaskefirma, og blir av vennene beskrevet som en turglad jente.

Den siste sikre observasjonen av Herner er fra matbutikken i Ørsta sentrum 21. november klokken 12.35. Den neste timen skal hun ha meldt fra til flere personer om at hun skulle på en fjelltur ved Skåla, en tur som ville ta rundt to timer.

Da 25-åringen ikke returnerte, ble romvenninnen hennes bekymret. Da Herner ikke dukket opp til vaskejobben klokken 18.00, ble politiet kontaktet.

– Da vi ikke fant den savnede kvinnen onsdag ettermiddag og kveld, ble det satt i gang en etterforskning parallelt med leteaksjonen, sa politiadvokat Inger Myklebust Ferstad til TV 2 noen dager etter at forsvinningen var et faktum.

Bilen som 25-åringen disponerte ble samme kveld funnet på parkeringsplassen til turveien ved Skåla, som er utgangspunkt for flere turer i området.

Saken fortsetter under bildet

Dette er et av de siste bildene venninnen Paulina Kmiecik fikk av Maja, der hun koser med en hun i et av turområdene nær Ørsta. Foto: Privat.

Har engasjert polske detektiver

Nå har det gått 18 dager siden Maja sist ble sett. Siden den gang har man sett lokalbefolkningen mønstre en av tidenes største leteaksjoner på Sunnmøre. Hundrevis av lokale frivillige har sammen med Røde Kors, Sivilforsvaret og politiet lett etter Maja.

Også hennes bror, som for tiden bor i Tyskland, deltok i søket de første dagene. Nå har han imidlertid returnert, men vennene nekter å gi opp til tross for resultatløse søk.