Agnes (16) blir hetset for å si «sjole» og «sjærlighet»

– Når det gjelder kj- og sj-lydene, så er det bare 23 ordpar i norsk der vi skiller mellom kj og sj. Det kan oppstå kommunikasjonsproblemer, ja. Men i de aller fleste tilfeller er det ikke noe problem. Skulle det oppstå en misforståelse, spør vi hva samtalepartneren egentlig mente.

– Som for eksempel når det er snakk om «kjede» og ikke «skjede»?

– Ja, i dette tilfeller hjelper konteksten veldig, ler språkviteren.

IKKE BEKYMRET: Språkviter Anders Vaa mener utfasingen av kj-lyden er en normal spåkendring og lite å bekymre seg for. Foto: Marie Olstad Nærbø

– Språksnobberi

– Hva tenker du om kritikerne?

– Språket er jo veldig knyttet til oss. Vi er nostalgiske av natur og ulike holdninger til måten vi prater på. I dette tilfellet vil jeg kalle det språksnobberi – en uhøflig ovenfra og ned-holdning. Det er ikke «gamlisene» som står for språkinnovasjonen. Det er de unge. De har også et større ordforråd enn ungdom for en og to generasjoner siden, sier Vaa.

– Og så har vi denne utskjelte Østfold-l`en, som sniker seg inn i språket langt utenfor fylket. Er du bekymret for det?

– Nei. Det er også en normal språkendring som skjer på Østlandet og særlig i områdene rundt Oslo. Der har man hatt to varianter av l-lyden, som nå er i ferd med å smelte sammen til en l-lyd.

Ikke bekymret

– Hva med anglifiseringen – der folk blander norsk og engelsk om hverandre?

– Husk på at vi har lånt engelske ord til alle tider, helt tilbake til vikingtiden. Vi bruker ord og uttrykk på engelsk og knytter det rundt norsk grammatikk. Men jeg ser at flere og flere bedrifter opererer med engelsk som offisielt språk, og at mye undervisning på universiteter og høyskoler foregår utelukkende på engelsk. Det skal vi kanskje passe oss litt for.

– Så oppsummert står det egentlig ganske bra til med det norske språket?

– Ja, det vil jeg si. Og jeg stoler fullt og helt at ungdommen vil forvalte og ta vare på språket vårt også langt inn i framtida. Dessuten er norsk et ganske stort språk. Det kommer på 114.plass på UNESCOs liste over verdens største språk. Da er jeg mer bekymret for andre, bittesmå språk i verden. Jeg har forsket på et lite stammespråk i Stillehavet. Det heter engdewu og har bare 200 talere. Det er dessverre i ferd med å forsvinne, sier Vaa.

