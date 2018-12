– Dette er spesielt for både meg og firmaet. Vi har brukt mye tid og ressurser for å lykkes, sier Hogne Hallaråker til TV 2.

Han er gründer og medeier i firmaet Artic Nutrition i Ørsta på Sunnmøre. De har utviklet en kur mot psoriasis ved bruk av tabletter laget av silderognekstrakt.

– Vi bruker silderogn som råstoff, raffinerer det, tar ut alt av fett og gjør det så potent som mulig. I tillegg sjekker vi for urenheter slik at det ferdige produktet blir like rent som rogna, forteller Hogne Hallaråker i Artic Nutrition.

​TV 2 fortalte i fjor høst om Håvard Vartdal som ble oppsiktsvekkende mye bedre av silderognpillene.

– Jeg tenkte at det var for godt til å være sant. I en periode sluttet jeg å spise kapslene og da kom psoriasisen tilbake. Kort tid etter at jeg begynte på igjen, forsvant lidelsene. Jeg er ikke i tvil om at dette fungerer for meg, fortalte Vartdal til TV 2.

GLAD: Frisk som en fisk. Håvard Vartdal fra Vartdal på Sunnmøre er blitt frisk av å spise tabeletter av silderogn. Foto: Arne Rovick/TV 2

Var skeptisk

Nå har Haukeland universitetssykehus i Bergen gjennom ført en studie med 60 pasienter. Seksjonsoverlege Kåre Steinar Tveit på hudavdelingen er svær oppløftet av resultatet.

– Jeg er skeptiker av natur, men nå er jeg overveldet. Dette er juleaften, 17. mai og alle andre høytidsdager på en gang, sier Tveit til TV 2.

Han forklarer funnene på denne måten.

– Det er klart at det å finne nye medikament som kan dempe denne betennelsen som finnes i huden er en svært motiverende faktor. Og det er nettopp det vi har vist i studien: Det varen betydelig større reduksjon i sykdomsaktivitet hos de som fikk det aktive stoffet i motsetning til de som fikk luremedisin, eller placebo, sier Tveit.

– Hva med bivirkninger?

– Det var en del av de som var med i studien som meldte om ubehag i mage/tarmsystemet. Da vi brøt koden så vi at alle som hadde oppgitt disse plagene hadde fått narremedisinen. Vi så ingen bivirkninger i den gruppen som fikk silderogn, forteller Kåre Steinar Tveit.

Fornøyde pasienter

Pasientene som var med i studien er også svært tilfredse.

– Jeg er nesten symptomfri og har ikke smerter i leddene. Før knirket knærne mine, nå er det som de er smurt. Jeg føler meg som et nytt menneske. Jeg ser faktisk på det som et mirakel, sier psorisispasient Frank Nybo Olsen.

– For meg har det vært tilnærmet revolusjonerende! Det har endret hverdagen min utrolig mye, sier Ragna Breines som har deltatt i studien.

Nå jobber Artic Nutrition for å få dette godkjent som legemiddel. Det krever en såkalt fase tre studium med testing i flere land og med 400-600 pasienter og deretter godkjenning fra legemiddelverk og Beslutningsforum.

– Vi håper å ha det klart i løpet av tre-fire år, sier Hogne Hallaråker.

Først skal selskapet hente inn mellom 150 og 200 millioner i kapital.

– Vi trenger kapital til å utvikle produktet og dokumentere det videre. Men også til å bygge en fabrikk i Ørsta for å produsere ingrediensen og legemiddelet der, sier gründeren.