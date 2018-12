Når Skavlan har sesongpremiere på TV 2 i januar, blir lineærversjonen av programmet flyttet til lørdagskvelden.

Det opplyser TV 2 fredag.

– Seertallene for «Skavlan» på TV 2 denne høsten har ikke vært tilfredsstillende. Vi har sett at tre talkshow på NRK og TV 2 på fredagskvelden blir ett for mange. Derfor flytter vi nå lineærversjonen av programmet til lørdag kveld – til det beste for seerne, sier kanaldirektør Trygve Rønningen i TV 2.

«Skavlan» har sesongpremiere på TV 2 lørdag 12. januar.

– Selv om «Skavlan» flyttes til lørdagskvelden på lineær-TV, vil programmet fortsatt være tilgjengelig på TV 2 Sumo fra fredag ettermiddag i tråd med vår langsiktige digitale satsing på programmet. Versjonen som sendes på TV 2 Sumo er også en lengre versjon enn den som sendes på lineær-TV, forteller Trygve Rønningen.

Talkshowet hadde premiere på TV 2 14. september. Da lå seertallene på rett i underkant av 450.000, mens de sank utover i sesongen.