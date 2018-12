Skadeverket innebærer forsøk på å sprenge Waras bil. I tillegg til hærverk, deriblant tagging.

Da justisministeren møtte pressen fredag ble han fulgt av to sikkerhetsvakter.

Justisdepartmentet ønsker ikke å kommentere sikkerhetsmessige spørsmål vedrørende statsråden.

– Det er flere aspekter ved dette som ikke er greit. Både juridiske og moralske aspekter, sier Wara.

– Angrep på norsk demokrati

Justisministeren forteller at han først og fremst opplever skadeverket som et angrep på norsk demokrati.

– Det er et angrep på oss som er satt til å gjøre en jobb for det norske folk. Jeg er ikke provosert, men jeg er oppgitt over at vi er utsatt for et slikt angrep, sier Wara.

Han ønsker ikke å gå inn på hva han føler etter hendelsen natt til torsdag, men mener politikere må få gjøre jobben de er valgt til å gjøre uten å bli utsatt for trusler.

– Du lar deg ikke true til stillhet?

– Nei.

«Rasist»

Både på justisministerens bil og privatbolig var ordet «rasist» skrevet med rød tusj.

«RASIST»: Ordet «rasist» var skrevet både på bilen og husveggen til justisministeren. Foto: TV 2

Handlingene, som regnes som alvorlige trusler, ble etter alt å dømme begått natt til torsdag. Politiet ser svært alvorlig på saken.

– Etterforskningen vil avdekke om det er et personlig angrep mot justisministeren. Det er for tidlig å si noe om bakgrunnen for handlingen, sa Trond Hugubakken, kommunikasjonsdirektør i PST til TV 2.

Sammenheng med bombe

Torsdag opplyste PST til TV 2 at det er naturlig at de også undersøker om det er sammenheng mellom angrepet på Wara og funnet av sprengstoff på politihuset i Ski.

Fredag uttaler de derimot at det hittil ikke er noe som tyder på at det er en sammenheng mellom de to hendelsene.

Bomben som ankom politihuset ble analysert hos Kripos, og undersøkelsene viste at dette var en bombe som var konstruert for å detonere ved åpning.

– Pakken var laget for å påføre alvorlig skade. Dette er en svært alvorlig situasjon for politiet, og det oppleves ubehagelig for våre ansatte, sa konstituert politidirektør Håkon Skulstad til TV 2.

PST ønsker ikke å kommentere hvorvidt de har noen mistenkte gjerningspersoner.