Farida (13) tapte fjerde rettsrunde

– Humlen har anbefalt oss å anke, og vi på Dokka har snakket med familien om å anke, men det blir ikke avklart nå. Vi støtter dem, men det er deres valg tilslutt, sier Rotmo.

– Tvilsom

Humlen påpeker at UNE ikke fikk medhold i bruken av hjemlene for tilbakekall av oppholdstillatelsen Han mener terskelen for utvisning til internflukt dermed skulle vært høyere, i tråd med FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR).

– Her er dommen i strid med UNHCR, og etter min mening feil, sier Humlen til TV 2.

Ifølge Humlen er det ikke foretatt en egen vurdering av hensynet til Farida i vurderingen av internflukt, noe loven krever.

– Barnets beste-vurdering er også etter min mening tvilsom, kommenterer han.

Humlen reagerer videre på at det i dommen blir påstått at UNCHR i sine anbefalinger ikke går mot bruk av Kabul som internflukt-område, og sier dette er feil.

Høyesterett fant at UNE i forrige rettsrunde hadde gjort feil, fordi det i vedtaket ikke var vurdert om det hadde skjedd en «vesentlig og stabil endring» i familiens hjemdistrikt Jaghuri. Etter at UNE tapte i tre rettsrunder, gjorde de et nytt vedtak, med påstand om at internflukt til Kabul også var trygt.

UNE understreker etter den nye dommen at sikkerhetssituasjonen i Jaghuri, som familien flyktet fra, ikke er avgjørende fordi familien er henvist til internflukt i Kabul.

– Det var fraværet av far, og ikke sikkerhetssituasjonen i Kabul, som gjorde at mor og datter i sin tid ikke ble henvist til internflukt i Kabul. Når de nå er sammen med far, kan de trygt henvises dit, sier direktør Aursnes.

Fra jubel til skuffelse

Da familien vant i Høyesterett i mars i år jublet støttespillerne på Dokka, og trodde Farida kunne komme tilbake til Norge, men UNE gjorde i stedet et nytt vedtak om utvisning, og familien stevnet Staten igjen.

Faridas mor fikk oppholdstillatelse som enslig mor da hun kom til Norge i 2011, men oppholdstillatelsen ble trukket tilbake da faren kom året etter.

12. februar i 2015 ble familien hentet av politiet på Dokka og tvangssendt til Kabul i Afghanistan.

Saken har nå gått i retten over tre år, men familien har til nå ikke gitt opp håpet om å vende tilbake til Dokka.

Mistet hverandre

Da Faridas mor Noorya søkte asyl i Norge fortalte hun at hun var lovet bort til en eldre mann, og skulle tvangsgiftes i Afghanistan.

Hun motsatte seg dette, og flyktet med kjæresten Hafiz til Iran, der Farida ble født. Familien flyktet videre etter noen år, men kom ifølge Noorya bort fra hverandre i Hellas.

UNE trodde ikke på at mor og far mistet hverandre mens de reiste, og mente Noorya hadde løyet for å få opphold. Farida var fem år da hun kom til Norge, og var godt integrert på Dokka, men hensynet til barnets beste ikke var til hinder for at oppholdstillatelsen ble trukket tilbake.

UNE argumenterte i retten med at familien trygt kunne ha reist tilbake etter at de var gjenforent, og hadde en mann i familien som kunne beskytte dem i Afghanistan.