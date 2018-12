Etter at Skam-suksessen la seg, har Ulrikke Falch (22) gjort seg godt merket i debatter om kroppspress og psykisk helse blant unge.

– Jeg er krass og politisk til tider, og sikkert dødsirriterende å diskutere med. Men jeg synes også det er vanskelig.

– Det går inn på meg

Da God kveld Norge møtte Falch, fortalte hun åpent om utfordringene ved å være å være en aktiv samfunnsdebattant.

– Det er tre voldektstrusler i uka og hatmeldinger, forteller hun.

Selv om Falch virker beintøff og sikker i sin sak, har hun fått kjenne på at offentlighetens søkelys kan by på store utfordringer.

Selv sier skuespilleren at det var etter intervjuet på Lindmo og 8. mars-talen at ting tok av.

– Kjipe kommentarer, hatmeldinger og dritt på byen, det har jeg tenkt at er en del av pakka. Men det siste halvåret har jeg skjønt at det faktisk går inn på meg, sier Falch åpenhjertig, og legger til:

– At jeg er stygg og feit. Det synes jeg er jævlig vanskelig. Ikke fordi jeg tror på det, men fordi jeg har brukt så mye tid på mitt eget forhold til kropp. Og at noen tillater seg å kommentere kroppen min, det blir jeg rasende for.

Begeret rant over

I vår rant begeret over. Hun hadde ikke noe annet valg enn å forsvinne fra sosiale medier, hvor det rant inn med trusler og trakasserende meldinger.

– Det ble for mange hatmeldinger. Jeg liker ikke å kalle det det, men trakassering ... det er skikkelig, skikkelig kjipt. Så det var rett og slett for å beskytte seg selv. Og det var jeg veldig stolt av, at jeg kunne si nå er det nok.

