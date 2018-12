– Vi føler at noen endelig har sett oss

– Det blir en kjempefest, lover Fiffi Mukwege Namugunga, søsteren til Nobelprismottageren, som har bodd i Norge i mange år.

Dugnadslag

Idet det ble kjent at legen og gynekologen Denis Mukwege mottar årets fredspris, begynte de å ringe fra hele verden.

– Kongolesere fra over alt ville komme til Oslo for å feire min bror og prisen, forteller Fiffi, som fra det øyeblikk av ble nedsyltet i henvendelser.

Det måtte taes affære.

Alle som kunne betale noe bidro. Oslo Kongress-senter ble leid inn. Mat skal serveres. Det blir fest med dans og besøk av æresgjesten.

På mandag kveld samles nær tusen landsmenn av Denis Mukwege til denne private dugnads-festen.

– Å, jeg aner ikke hvor mange mailer og hvor mange telefoner det har vært, men i samarbeide med flere andre har vi nå fått det til. Fiffi ler litt når hun beskriver formaningene hennes om å ta med ulltøy til Norge.

– De skjønner ikke hvor kaldt det kan være, smiler hun.

LOVER FEST: Dennis Mukwege (nummer seks fra venstre), her med sine åtte søsken i Kongo. Foto: Privat

Feira med dans

Oslo Kongress-senter kommer til å bli fylt med sydende afrikansk dans. Det garanterer Fiffi.

– Når kongolesere skal feire blir det dans, og jeg håper at min bror kommer ikke alt for sent fra den offisielle festen. Men det er klart, han kan jo ikke forlate stedet før Kongen har gått, fastslår hun.

Fiffi Mukwege Namugunga sammen med broren Dennis. Foto: Privat

Da prisen ble gjort kjent tidligere i høst fyltes boligen til Fiffi og familien i Trondheim med lyden av trommer, og venner og bekjente danset seg gjennom kvelden.

Etterlengta pris

Denis Mukwege begynte sitt nå berømte arbeid da han skjønte at selv spebarn ble utsatt for voldtekt og mishandling, i krigens navn.

Den langvarige borgerkrigen i Kongo har utløst det verste i menneskene. Selv ikke babyer spares. For sitt utrettelige arbeid har Mukwege flere ganger vært forslått som kandidat for Nobels fredspris.

– Jeg trodde ikke at han skulle få den denne gangen heller, sier Fiffi, som rolig satt på jobb hos Integrasjons- og mangfoldsdirektoratet, da hun forsto at endelig var det storebrorens tur.

På klinikken hans i Kongo festet de med dans og sang.

– Vårt folk føler at noen endelig har sett oss, forklarer hun.

Men det var ikke gitt at broren skulle holde seg i live for å kunne motta denne utmerkelsen.

Truet på livet

Voldtekt av kvinner og barn i Kongo er brukt som et våpen i den langvarige borgerkrigen. Kvinner fornedres framfor øynene på ektefellen sin. Barn drepes framfor øynene på mødrene sine.