Manchester City styrer stødig mot en ny Premier League-tittel. De lyseblå er uten tap så langt og har vunnet de sju siste i ligaen. Men lørdag venter en tøff test for Pep Guardiola og City.

Chelsea på Stamford Bridge er ingen enkel oppgave, selv om London-klubben har gått på noen smeller i det siste. Tap for Tottenham og Wolverhampton har ført til en luke på ti poeng opp til City, og Eden Hazard er tydelig på at dette er en kamp Chelsea må vinne.

– Taper vi kampen, må man se på Chelseas sjanser til å klare topp fire heller enn sjansene til å vinne Premier League, sier Chelseas superstjerne til Premier Leagues egen TV-kanal.

– Vi tar utfordringen

Hazard, som ikke har scoret siden tidlig i oktober, har som alle andre latt seg imponere av ligalederne, men belgieren ser ikke på lørdagens motstander som uovervinnelige.

– For øyeblikket er Manchester City det beste laget her i landet, men vi er ikke langt unna, og vi tar utfordringen. Vi vil selvsagt vinne, særlig siden vi tapte mot dem to ganger i fjor. De er åpenbart gode, men ikke uslåelige. Vi kan slå dem. Vi kan gjøre noe stort. Vi har gode nok spillere, spillere som er vant til å vinne. Det er viktig.

Ny avtale for Azpilicueta

​En av spillerne som er vant til å vinne er César Azpilicueta, som denne uka signerte en ny kontrakt med Chelsea. Den spanske backen vil bli i klubben frem til 2022.

– Jeg kom hit i 2012 og har følt meg hjemme her. Jeg har aldri følt for å forlate klubben. Jeg har alltid fokusert på å bli bedre og på å vinne noe med klubben, sier Azpilicueta til Premier Leagues egen TV-kanal.

Chelseas visekaptein er også sugen på å sette en stopper for Citys seiersrekke.

– City har ikke tapt ennå, men fansen fortjener at vi reagerer fra første minutt på Stamford Bridge. Alle må være på topp og forhåpentligvis kan vi få tilbake gleden til klubben og fansen. Det er et stort gap opp til dem, så vi må gå for tre poeng. Vi kan ikke kaste bort den sjansen siden vi har tapt noen poeng allerede, sier Azpilicueta.