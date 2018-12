Hvem er feigingene som angriper norske politikere?

Huset til landets justisminister er tagget ned. På bilen hans har noen tegnet et hakekors og skrevet «rasist». I tillegg er det funnet en luntelignende gjenstand inn i bilens bensintank. Dette skal ha skjedd mens Frp-statsråden og familien var i hjemme. Alle kan sette seg inn i samme situasjon.

Da grøsser man av tanken.

Åpent samfunn

Justisminister Tor Mikkel Wara snakket i dag for første gang med pressen om det som har skjedd. Han sier han ikke lar seg presse til taushet. Samtidig er han oppgitt over at de som er satt til å gjøre en jobb for det norske folk opplever slike angrep. Helt enig. Han kunne godt ha brukt ordene feig og ynkelig om den eller de som står bak. Det er nettopp det sånne mennesker er. Eller syke.

Når jeg er i utlandet og blir spurt om Norge snakker jeg alltid varmt om demokratiet vårt. Om et åpent og fritt samfunn hvor alle kan si og mene det de vil. Jeg fremhever spesielt norske politikere. Skryter av de folkevalgte som tar trikken, T-banen eller bussen til Stortinget og regjeringskontorene. Det vekker alltid reaksjoner. Da må jeg forklare dem litt mer inngående om annerledeslandet Norge. At det er nettopp denne nærheten og tilgjengeligheten til politikerne som gjør landet vårt til et av verdens best fungerende demokratier.

Angrep med kaker og øl

Gjennom årene har enkelte politikere fått øl i hodet og kaker i ansiktet. Deriblant Siv Jensen, Thorbjørn Jagland og Kristin Halvorsen. Men det verste angrepet mot politikere i Norge er terroren den 22.juli 2011. Dagen da den høyreekstreme islamhateren Anders Behring Breivik rev bort 77 liv. Hensikten hans var også å drepe tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland.

Sverige har mistet to rikspolitikere i attentat. Olof Palme i 1986 og Anna Lindh i 2003. I Norge var det siste store alvorlige angrepet før 22.juli tilbake i 1982. Altså for 36 år siden. Da ble den parkerte bilen til Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Anne-Lise Bakken sprengt utenfor Stortinget. Hun var ikke selv i bilen.

Jakt på gjerningsperson

Nå har noen sporet opp privatboligen til Norges justisminister. Tagget på husveggen hans. Og gjort forsøk på å tenne på bilen mens familien var hjemme. Sånt skjer heldigvis ekstremt sjelden i Norge. Nettopp derfor må ugjerningen oppklares raskt. Hvem står bak?

Politiets Sikkerhetstjeneste, PST, jakter nå en eller flere gjerningspersoner. Det er de som etterforsker trusler og angrep mot myndighetspersoner. Samtidig har de også ansvaret for å ivareta sikkerheten og vurdere fortløpende trusselbildet mot statsråder. De fleste norske regjeringsmedlemmer har ikke livvakter fra PST. Jeg vet ikke om Tor Mikkel Wara hadde livvakter tidligere, men han har det ihvertfall nå.