Hei Benny. Må man ha samme dekkmerke og dekktype på samme aksel?

Jeg har fått ødelagt ett dekk som må byttes, må jeg da bytte begge på samme aksel? Har Goodyear Ultragrip Ice og tenkte bytte til Ultragrip Ice2 De har ikke helt likt mønster.

Det ser ut til at man får ulike svar fra alle man spør og som jeg forstår, så står det at de skal ha samme egenskaper, men det kan bety så mye...

Benny svarer:

Heisann – og takk for interessant spørsmål. Dette er en ganske aktuell problemstilling. For selv om man ikke punkterer så ofte, eller ødelegger dekket på andre måter, er dette likevel noe mange må forholde seg til hvert eneste år.

Definisjonen av "samme egenskaper" for et dekk er et utgangspunkt for uendelige diskusjoner. Om det finnes noen eksakt fasit vet jeg ikke. Dekk er nemlig ikke bare svarte og runde...

Hadde jeg vært i din situasjon, hadde jeg her valgt å kjøpe to nye dekk.

For det første er det ikke på vinterdekk man skal spare penger. Selv om et ekstra dekk koster noen hundrelapper, mener jeg at investeringen er beskjeden i forhold til det man får igjen. For det andre er man da sikret dekk med like egenskaper. Nye vinterdekk ved inngangen til vintersesongen er sjelden feil...

Men det er selvfølgelig fysisk mulig å kjøre med ulike dekk. Kanskje så og si uten at man merker forskjellen også. Personlig ville jeg altså ikke gjort det.

Jeg forstår av spørsmålet ditt at det her er snakk om "versjon én og to" av samme dekk, med ganske likt mønster. Eksakt hva som skiller de to versjonene, vet jeg ikke.

Men det er jo slik at et dekk er mye mer enn mønster. Her kan det være forskjell i gummiblandingen som er brukt og det kan også være vesentlige forskjeller i hvordan dekket er bygd opp og designet. Det kan gå på hvor myk dekksiden er, designet på selve dekket, for eksempel hvor rund dekkskulderen er og hva slags avtrykk dekket setter.

Jeg tviler på at det bare er mønstret som er endret, men antar at de har optimalisert hele dekket.

Har du en bil med forhjulsdrift så hadde jeg satt de nye dekkene foran. Det er der du har styring, 70 prosent av bremseeffekten og drivhjulene.

Har du en bil med firehjulsdrift, bør du absolutt bytte parvis – og aller helst alle fire også på mange biler. En del biler er veldig vare på nettopp dette.

