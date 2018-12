Risengrynsgrøt

Kok etter anvisning på pakken, eller velg langkokte risengryn og la grøten stå og godgjøre seg lenge, gjerne i stekeovnen.

Til 4 personer:

2 dl grøtris (ikke hurtigvarianten)



4 dl vann



Ca. 1 l melk



1 splittet vaniljestang eller 1-2 kanelstenger



1 ts salt

Kok opp ris og vann i en gryte. La koke i 10-15 min på middels varme. Rør om innimellom. Kok til vannet nesten har kokt inn. Tilsett melk, senk varmen, rør om og la grøten trekke i ca. 1 time til risgrynene er møre. Rør om innimellom slik at det ikke setter seg i bunnen. Smak til med salt.

For å være helt sikker på at grøten ikke setter seg i bunnen, kan du «koke» grøten i stekeovn. Forvarm stekeovnen til 125 grader. Sett inn gryten med grøten etter at melken er tilsatt og grøten har fått en oppkok. Legg på lokk og la gryten stå midt i ovnen i ca. 1 time, eller litt lenger hvis grynene ikke er møre. Smak til med salt.

Kjøkkensjef i Matkollektivet i Vikgården Per Theodor Tørrisen, setter sin vri på grøttilbehøret ved å bytte ut sukker og kanel med spekemat og brunet smør smaksatt med litt akevitt.

​