Hei Benny, nylig mistet jeg veldig mye kraft i bilen min. En BMW 3-serie fra 2007. Det kommer en hvining fram motorens venstre side og det kjennes ut som bilen bare har 50 hestekrefter nå. Jeg har fått høre at dette er turboen og at den mest sannsynlig har blitt ødelagt...

Dette høres ikke billig ut i mine ører og jeg lurer på hvor jeg burde gå frem med dette, uten å bruke alle pengene mine før jeg er ferdig på videregående skole? Har du noen råd til meg?

Benny svarer:

Heisann!

Jeg skjønner at dette er kjedelig og at det passer dårlig for en med allerede en sluken student-lommebok nå rett før jul.

Men det at bilen går i stykker, passer sjeldent veldig bra, enten man er student eller ei. Det er ikke vanskelig å finne noe morsommere å bruke pengene på.

På den annen side: At en 10-12 år gammel bil går i stykker er vel mer vanlig enn et unntak. Det aller første du må gjøre er å finne ut hva som er feil med bilen din. Få stilt en diagnose, rett og slett. Så får man ta det derfra. Det er slett ikke uvanlig at det er noe feil med turboen, men det er jo veldig dumt å bruke 25.000 –30.000 kroner på å bytte denne om det er noe billigere og enklere. Det kan være så enkelt at det er en lekkasje fra en slange, en ventil som har hengt seg opp eller andre langt enklere og billigere ting som er feil her.

Så punkt nummer en er: Få stilt en korrekt diagnose. Vet man eksakt hva som er feil, er det også mye enklere å innhente konkrete tilbud på å få feilen reparert. For også her kan det være en del penger å spare. Variasjonene mellom ulike verksteder kan være skremmende store innimellom.

Sjekk også nøye hva de ulike tilbudene inneholder og få spesifisert hva som er delekostnader og hva som er arbeidspenger. Jeg tenker også at det er greit å få gjort jobben hos et seriøst verksted, selv om man ikke bruker merkeverksted.

Bruker men et kjede-verksted skal man, i alle fall i teorien, stå en del sterkere i forhold reklamasjoner, omarbeid etc. De har rutiner på slike ting. Dessuten vil de ofte kunne tilby pirat-deler til en langt rimeligere penge enn en merkeforhandler har mulighet til.

Ønsker deg lykke til med feilsøking og reparasjon - og håper bilen er klar igjen til juleferien. Så får du forklare til venner, kjæreste og familie at det er bilen som stikker av med julegavepengene i år.

