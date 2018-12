Svindlere utgir seg for å være brannvesen: – Vær årvåken

Juletrelys, tenning i peisen, matlaging med fettholdig mat og levende lys er noen av de mange grunnene for hjemmebesøk i desember.

Det er derimot ikke bare beboere som har fått med seg at brannvesenet drar på hjemmebesøk. Brannvesenet advarer nå mot svindlere som utgir seg for å være offentlige aktører.

– Kynisk

Brannsjef i Nedre Romerike brann- og redningsvesen, Arne Stadheim, er kjent med at svindlere har fått tilgang til privatboliger.

– Dette er en generell aktsomhetsoppfordring fra oss. Det er viktig å advare mot dette når folk later som de er en offentlig aktør, sier Stadheim.

ADVARER: Brannsjefen i Nedre Romerike brann- og redningsvesen advarer mot svindlere. Foto: Eigil Hartold

Han forteller at muligheten for at svindel som dette skal skje øker når også frekvensen av hjemmebesøk øker.

– Dessverre er det slik at det ofte er de mest sårbare som blir svindlet før jul. Du må være ganske kynisk for å opptre som en offentlig aktør på denne måten, sier Stadheim.

Han mener de i en sårbar situasjon, eksempelvis de som bor i kommunale boligsystemer, er eldre eller har dårlig fysikk, i større grad er risikoobjekter for å bli offer for slike svindel.

Flere kjennetegn

Det er mange kjennetegn som gjør at du kan vite om personen som dukker opp på døra er den vedkommende utgir seg for å være.

Brannvesenet banker aldri på et hus uten å ha gitt beskjed i forkant. Før de drar på hjemmebesøk kontakter de beboerne i privatboligene på telefon eller over e-post, og gir beskjed om hvilket tidsrommet de oppsøker boligen.

– Brannvesenet har uniformsplikt på samtlige av våre mannskap, og går med synlige logoer. Vi kjører også utelukkende biler med logo på, forteller Stadheim.

Generelt sett går brannvesenet med identitetspapirer eller tjenestebevis.For en svindler kan det derfor være vanskelig å kopiere alle parametrene, og Stadheim mener det er viktig at folk er årvåkne.

– Kommer det en person i privatbil og sivile klær med ID-kort fra oss, så er det grunn til å være oppmerksom, sier Stadheim.

Hjemmebesøk

Brannvesenet er i utgangspunktet på hjemmebesøk hele året, men er på ytterligere privatboligtilsyn i perioder med større risiko for brann hjemme.

– I juletider er det en oppblomstring av boligavvik. Det er en dårlig kombinasjon med høyt forbruk av brannfarlige varer og et høyt alkoholkonsum, forteller Stadheim.

Han forteller at hjemmebesøkene før jul er en kampanje for å komme i forkant av mulige hendelser som kan skade eiendom og menneskers liv og helse.