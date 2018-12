Det opplyser politiadvokat Jon Skarpeid i Øst politidistrikt til Dagbladet.

Siden onsdag har etterforskningen pågått for fullt, og politiet får bistand både fra PST og Kripos. Blant annet er det gjort en rekke avhør.

– Mange av avhørene er gjort i et forsøk på å identifisere personer. Bakgrunnen for det er analyse av bomba. En viktig del er DNA og fingeravtrykk for å identifisere, sier Skarpeid til Dagbladet.

Politiadvokaten har ikke besvart TV 2s henvendelser fredag.

Torsdag bekreftet politiet at bomben var konstruert slik at den skulle gå av når pakken ble åpnet. Heldigvis ble en ansatt i politiet mistenksom på pakken og varslet bombegruppa, som kort tid etterpå uskadeliggjorde bomben ved å avfyre skudd mot den.

– Dette er altså en skarp bombe, en reell bombe som var konstruert for å gjøre skade på mennesker. Vi anser dette som et angrep på politiet med stor farepotensial. Hadde bomben gått av, er det stor fare for at liv hadde gått tapt, sier politimester Jon Steven Hasseldal til TV 2 torsdag.

Ingen er så langt mistenkt eller pågrepet i saken, men politiet har sikret en rekke tekniske spor. Videre jobber politiet med å avdekke moduskandidater som kan være aktuelle for å ha stått bak angrepet.