– Jeg hadde så store drømmer da jeg var liten. Jeg visste at min største drøm var å bli skuespiller, og at jeg skulle til New York for å lære meg engelsk.

Og drømmen ble til virkelighet for 22 år gamle Thea Sofie Loch Næss.

Se God kveld Norge lørdag klokken 21.40 på TV 2 og TV 2 Sumo.​

Denne uken toppet hun, som første nordmann noensinne, filmdatabasen IMDbs liste over verdens mest populære skuespillere.

Internasjonal suksess

Jenta fra Kristiansand ble først kjent gjennom filmene «Birkebeinerne» og «Natt til 17.» her hjemme i Norge.

Nå har hun gjort stor internasjonal suksess i sesong 3 av The Last Kingdom.

I serien spiller Loch Næss en kvinne med makt og autoritet.

– Rollebeskrivelsen var en kvinne mellom 20-40 år som skulle spille psykopat og er nesten djevelen selv. Og jeg tenkte at den rollen får jeg ikke.

Men det gjorde hun. 22-åringen beskriver sine første dager på settet som fantastisk og skummelt.

– Det var meg og 300 menn. Og der skulle jeg være hun som hadde makten og autoriteten. Jeg måtte stå å skrike av full hals foran alle.

Rollen har gitt mye oppmerksomhet, og en topplassering på IMDbs liste er beviset.

– Det har vært veldig gøy, men plutselig kjenner man på presset og pågangen. Jeg er veldig flink til å undergrave alt jeg gjør: «Jeg er skuespiller, men jeg har også vært servitør og lærervikar og ...», men plutselig var det litt stort. Det å bli sett og anerkjent. Så det var en nydelig dag, forteller hun.

Pendler

For tiden pendler 22-åringen mye mellom Norge og USA. Nylig kom hun hjem fra filmhovedstaden Los Angeles.

Selv om hun har vært på mange auditioner, er nervene fortsatt på plass før hun skal i ilden.

– Det er rart. Man er kjempenervøs først, så underveis er det jo gøy, for da gjør man det man elsker. Etterpå er det adrenalin-rush, en lettelse å ha gjort det og være ferdig med det.

– Jeg tror åtte år gamle Thea hadde vært stolt nå – det er det viktigste.