Etter at Lance Armstrong ble avslørt som en juksemaker i 2012, er han blitt saksøkt på alle bauger og kanter.

At Armstrong fortsatt holder hodet over vannet, er mye takket være en tidlig investering i transporttjenesten Uber.

Det forteller 47-åringen i et sjeldent intervju med den amerikanske tv-stasjonen CNBC.

Armstrong, som er blitt strippet for alle sine seks Tour de France-titler, investerte nemlig i sin tid 850 000 kroner i kameraten Chris Saccas risikokapitalselskap.

Sacca jobbet tidligere for både Twitter og Google, før han brøt ut for å starte sitt eget investeringsselskap. Lance Armstrong slang seg med, uvitende om hvor pengene ble investert.

Vil ikke ut med hvor mye han har tjent

– Jeg visste ikke engang at han gjorde Uber. Jeg trodde han kjøpte opp Twitter-aksjer fra ansatte og tidligere ansatte, sier eks-syklisten.

På den tiden var Uber verdsatt til kun 3,7 millioner dollar, eller rundt 31 millioner kroner. CNBC skriver at selskapets nåværende verdi er blitt estimert av banker til å ligge rundt ufattelige 120 milliarder dollar.

47-åringen legger ikke skjul på at han har tjent store summer på investeringen, men vil ikke ut med akkurat hvor mye.

– Det er mye mer. Det er for bra til å være sant.

– 10, 20, 30, 40, 50 millioner dollar?

– En av dem. Det er mye. Det er mye. Det reddet familien vår.

Armstrong innrømmer at han ikke lenger tar lett på investeringen sin.

– Nå følger jeg Uber svært tett.​​

Ble saksøkt for 100 millioner dollar

Og pengene har kommet vel med. Etter at Armstrongs systematiske doping ble avdekket og innrømmet, har den tidligere superstjernen kjempet en hard kamp for å beholde noen av millionene han tilegnet seg i løpet av karrieren.

Armstrong ble saksøkt av amerikanske myndigheter for svimlende 100 millioner dollar, om lag 850 millioner norske kroner.

I vår ble imidlertid han og myndighetene enige om et forlik på kun 5 millioner dollar. Men den tidligere syklisten nekter for at han slapp billig unna.

– Det forliket var sikkert det tiende søksmålet. De bare fortsatte å komme inn. Jeg måtte spørre: Hvem er du? Dette kommer til å sjokkere deg, men hvis du summerer opp alt sammen: Tap av inntekt, rettsomkostninger og forlik så kostet det meg 111 millioner dollar til slutt. Jeg følte ikke at jeg slapp billig unna.