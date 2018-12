Dette får ikke politikerne lov til å si på talerstolen

Han tar uttalelsen fra Knag Fylkesnes om et kompliment.

– Hvis Knag Fylkesnes mener jeg er den strengeste, tar jeg det som et kompliment og et tegn på at jeg utfører presidentjobben på en måte som ivaretar Stortingets verdighet. Jeg er overhodet ikke snillere med Frp-politikerne, sier Wold.

– Du representerer et parti som er kjent for en tøff retorikk. Du synes ikke det blir for kjedelig i Stortinget?

– Du kan jo se på debatter fra andre parlamenter hvor det går vilt for seg. Jeg synes formen i vårt storting er verdig, og det synes jeg den skal være. Frp har vært i opposisjon i 40 år, og det er jo opposisjonen som oftest klinker til i debattene, sier Wold.

Slik er regelverket

Så hva er egentlig ikke lov å si i stortingssalen?

I § 56 utdypes hva som menes med upassende eller fornærmelig adferd, der det heter at «det er ikke tillatt å gi støyende uttrykk for misnøye eller bifall under forhandlingene».

IKKE LETT: Stortingspresident Tone Trøen innrømmer at det er en forskjell på hva stortingspresidentene aksepterer. Foto: Larsen, Håkon Mosvold

– Vi har et regelverk i forretningsorden, som sier at man ikke skal tiltale hverandre upassende eller fornærmelig. Gjennom årene har det dannet seg en norm for hva som er passende. Det vi som presidenter ofte slår ned på er negative karakteristikker av andre representanter og statsråder. Vi ønsker en ryddighet og respekt, selv om man er rykende uenig, sier stortingspresident Tone Trøen (H) til TV 2.

Det er stortingspresidenten som skal tolke hva som faller inn under upassende og fornærmende.

– Er det en forskjell mellom dere i presidentskapet?

– Ja, det er en skjønnbasert vurdering når man lytter til debatten som president. Noen gang har det med kontekst å gjøre. Vi er jo opptatt av gode politiske debatter, og det gjør ikke noe med følelser og temperatur. Men når man karakteriserer en kollega eller statsråd på en negativ måte, påtaler vi det og ber om at man bruker andre ord.

– Synes du det er lett?

– Nei, det kan være vanskelig å vite om man skal påtale det eller ikke. Jeg tenker ofte at hvis ordskiftet ikke er respektfullt, så bør jeg påtale det, men en må følge nøye med. Det er jo en skjønnsvurdering der og da. Og man har ikke tid til å lete etter en liste. Alle vi i presidentskapet har deltatt i debattene selv og har en viss oversikt over hva som er tillatt og jeg tror faktisk de fleste representantene er opptatt av å føre en debatt som er ryddig, sier Trøen.

Her er Stortingets fy-liste Her er noen ord og uttrykk som tidligere er slått ned på i stortingssalen. – Analfabeter – Ansvarsfraskrivelse – Arroganse – At representanten har svak oppfattelsesevne – Bak mål – Bakstreversk – Banalt – Barbari – Betrakte lover som vanvittige – Bingo – Bløff – Blå i trynet – Blåruss i Finansdepartementet – Bulder – Demagogi – Det kongelige norske arbeiderparti – Divaen fra Arbeiderpartiet – Djevelens advokat – Driter i – Dumsnilisme – Dustete – Eplekjekk – Fanteri – Feig – Feighet – Femtekolonist – Fiksfakseri – Floskler – Flåsete – Forfalskning – Forsimpling – Forvirrende innlegg – Forvirret forslag – Frekk – Fusk og fanteri – Få ut finger'n – Galimatias – Gedigen smørje – Gud forby – Harrypenger – Hyklerisk – Hylekor – Høl i hue – Idiot – Ikke ha redelighet – Internasjonal klimaklovn – Juksemaker pipelort tar igjen og gir bort – Klakørvirksomhet – Klappe igjen og slutte å ri to hester – Klovn – Knote – Kokkelimonke – Kødde med – Landeveisrøveri og humbug – Latterlig – Latterlige merknader – Latterlighetens skjær – Lire av seg – Lure seg unna – Lureri – Løgn og forbannet dikt – Makkverk – Male fanden på veggen – Misnøyegeneral – Molbopolitikk – Muppet-show – Nikkedukker – Politisk røvertokt – Politisk voldtekstforsøk – Prisstigningsminister – På trynet – Reinspikka tullprat – Rene sprøyt – Rent bedrag – Representanten farer med løgn – Robbe – Sammensurium – Sause sammen – Skammelig – Slarv – Sludder – Snakke drit om – Som fanden leser bibelen – Sprøyt – Statlig grådighet – Statlig utpressing – Supperåd – Svindel – Særinteressepartiene – Søta bror – Tilslaskede – Tisser i buksa for å holde seg varm – Tull – Tøv – Tåpelig – Utbyggingskåt – Visestatsminister – Visvas – Vulgærpropaganda – Å flå – Å gå på trynet – Sjømatminister (om fiskeriministeren) – Vernegerilja – Bistandspornografi – Rovpopulisme

