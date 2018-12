Virgil van Dijk har raskt utviklet seg til å bli en uvurderlig brikke i Liverpool-forsvaret etter overgangen fra Southampton som gjorde ham til verdens dyreste forsvarsspiller.

Men i et intervju med det engelske fotballmagasinet Four Four Two, avslører nederlenderens tidligere trener at van Dijk svevde i livsfare tilbake i 2012.

Akutt syk

Den da 20 år gamle midstopperen ble akutt syk etter en kamp for Groningen i den nederlandske æresdivisjonen.

– Virgil var syk, men vi visste ikke hvor alvorlig det var. Vi trodde først at han hadde pådratt seg influensa, sier Groningens reservelagstrener Dick Lukkien i januar-utgaven av Four Four Two ifølge Liverpool Echo.

– Han var hjemme noen dager og i store smerter. Han dro til det lokale sykehuset, men de kunne ikke finne noe og sendte ham hjem igjen.

Van Dijk har tidligere åpnet opp om hvor nær han er sin mor, som måtte oppfostre ham alene, og han har trolig henne å takke for at han spiller fotball i dag. Hun dro nemlig ned til Groningen for å pleie sin sønn og tok ham raskt til et nytt sykehus da hun forsto alvoret i situasjonen.

Det viste seg at van Dijk led av blindtarmbetennelse, bukhinnebetennelse og en nyreinfeksjon.

Han ble raskt operert, men var ute av spill de to siste månedene av sesongen. Da han etter hvert returnerte til treningsfeltet, hadde den storvokste midtstopperen krympet til det ugjenkjennelige, forteller Lukkien.

– Jeg var sjokkert. Da han returnerte til klubben hadde han gått fra å være en stor mann til en innskrumpet person.

Skrev testament

Van Dijk kom seg imidlertid raskt til hektene igjen, og ble den påfølgende sesongen solgt til Celtic. Resten er historie, og 27-åringen er nå både nederlandsk landslagskaptein og en av verdens beste midtstoppere.

Men det kunne endt svært annerledes, og hovedpersonen selv forberedte seg på det verste. Ifølge Liverpool Echo sa van Dijk selv dette like etter operasjonen tilbake i 2012:

– Jeg husker fortsatt at jeg lå i sengen. Det eneste jeg kunne se var rør som hang ut av meg. Kroppen min var ødelagt, og det var ingenting jeg kunne gjøre. De verste scenarioer svirret gjennom hodet mitt i det øyeblikket, sa van Dijk.

– Livet mitt var i fare. Min mor og jeg ba til Gud og diskuterte de mulige scenarioene. Ved et tidspunkt måtte jeg signere noen papirer. Det var et slags testamente. Hvis jeg døde skulle deler av pengene mine gå til min mor. Det var selvfølgelig ingen som ville prate om det, men vi måtte gjøre det. Det kunne vært over.