Da snøen lavet ned torsdag kveld, var politiet sannsynligvis godt forberedt på hva som ville skje. Natt til fredag har personbiler og tyngre kjøretøy flere steder hatt store problemer med glatte og snøfylte veier.

– Fra klokken 20 torsdag kveld til klokken 5 fredag morgen har vi registrert cirka 30 hendelser som dreier seg om utforkjøringer, sladding, sommerdekk også videre, sier operasjonsleder Trond Egil Groth i Sør-Øst politidistrikt til TV 2.

Heldigvis har ingen av disse hendelsene ført til alvorlige personskader.

Politipatruljer i Buskerud, Telemark og Vestfold har meldt om glatte veier flere steder, og særlig nordover i Buskerud.

Snøen lavet ned i Oslo torsdag kveld. Det har skapt vanskelige kjøreforhold. Foto: Alexander Klanderud / TV 2

– Kjør etter forholdene. Ta det pent, og ta deg god tid. Det hjelper ikke å haste av gårde, sier Groth.

– Sommerdekk er dårlig butikk

Det er på Østlandet at trafikantene har slitt mest med glatte veier. I hovedstadsområdet har det kommet mye snø, som har gitt vanskelig kjøreforhold.

– Vi har hatt ganske mange hendelser og trafikale utfordringer på grunn av været. Særlig er det mange tunge kjøretøyer som har satt seg fast, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt.

Bymiljøetaten har klart å brøyte vekk det meste av snøen fredag morgen, og operasjonslederen har derfor tro på en roligere morgentrafikk.

– Det viktigste er at folk har ordentlige vinterdekk, skraper rutene skikkelig og kjører forsiktig. Vi har stoppet et par biler som ikke har hatt riktige dekk, og sommerdekk er dårlig butikk på føret som er nå, sier Stokkli.

E134 Haukelifjell, vær og føreforhold fredag:

Snø- og isdekke. Klokken 05:30 var det -3 grader, laber bris og lett snø. — Vegtrafikksentr. sør (@VTS_sor) December 7, 2018

– Ta det med ro

I Øst politidistrikt, som dekker Østfold og deler av Akershus, har det også vært flere hendelser. Like etter klokken halv ett natt til fredag var to biler involvert i en ulykke på E6 ved Hølen. Klokken ett var det et vogntog som sperret E6 ved Vestby, etter å ha mistet kontrollen på det glatte føret.

– Det var mye å gjøre sent på torsdag og litt utover natten. Mange biler har sklidd ut av veien, men det har ikke vært noen alvorlig personskade, sier operasjonsleder Finn Håvard Aas i Øst politidistrikt til TV 2.

Mellom klokken 23 og 01 fikk politiet melding om rundt 15 hendelser knyttet til vintertrafikken.

– Kjør etter forholdene og ta det med ro, er Aas' klare oppfordring til de som skal ut og kjøre i morgentrafikken.

Brøytebil og personbil kolliderte

Selv om de fleste av hendelsene knyttet til vinterføre har vært på Østlandet, er det vanskelige kjøreforhold også andre steder i landet.

Politiet meldte fredag morgen om en bil som skled av veien ved Reddal i Grimstad. Ingen ble skadd i ulykken. Agder-politiet skriver på Twitter at det stedvis er glatte partier i distriktet.

I Sørum i Akershus kom det ved syv-tiden melding om trafikkulykke mellom brøytebil og personbil. Føreren av personbilen kom fra ulykke med moderate skader.