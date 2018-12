CNN melder like før klokken seks norsk tid at politiet forteller at faren er over etter at det ble ringt inn en bombetrussel rundt klokken halv seks norsk tid.

Flere brannalarmer gikk i kontorene da alle ansatte ble evakuert like etter klokken 22.30 torsdag kveld lokal tid, melder CNN selv. En innringer skal ha ringt og sagt at fem bomber var plassert i CNNs lokaler.

Programmet «CNN Tonight» som var på lufta måtte tas av som følge av evakueringen.

Flere politi- og brannbiler har stengt av trafikken i området rundt Time Warner Center der CNN har lokalene sine, melder New York-politiet.

Programleder i «CNN Tonight» Don Lemon forteller at de ble bedt om å evakuere så fort som mulig.

– Vi tok med oss det vi kunne og kom oss ut av bygningen. Nå står vi utenfor, sa Lemon.

– Alle ansatte, alle personene som var i bygningen mens vi lagde programmet er ute av Time Warner Center nå, la han til.

I oktober ble de samme lokalene evakuert etter at en pakke med eksplosiver ble funnet.

