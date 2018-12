Minnesmarkeringene for den tidligere presidenten fortsatte torsdag med et begravelsestog gjennom Texas. Etter en begravelse i Housten ble Bush' kiste fraktet med Union Pacific lokomotiv 4141 i Spring, Texas, skriver Fox News.

I begravelsen ble Bush minnet som en «ordentlig, bunnløst snill mann som viste hensyn for andre» av sin gode venn og tidligere statssekretær James Barker.

Kjørte gjennom Texas

Toget sakket farten gjennom flere små byer langs den drøyt 110 kilometer lange ruten. Toget var designet slik at det var mulig for publikum å få et glimt av kisten.

Flere kastet mynter på skinnene slik at landets første begravelsestog på nesten et halvt århundre skulle kjøre over dem, og gjøre dem til suvenirer, skriver AP. Andre tok bilder eller samlet seg for å se så nærme toget at politihelikoptere måtte be dem trekke unna. Barneskolebarn holdt opp et banner der det stod «THANK YOU».

Toget gikk til Bush' bibliotek på Texas A&M University, der han skal gravlegges nære sin kone Barbara og deres datter Robin, som døde av kreft som treåring i 1953.

Her bæres kisten ut etter at den ankom Texas A&M University. Foto: Jay Janner

Rundt 2100 kadetter stod klare langs Barbara Bush Drive for å hylle presidenten. Marinen gjennomførte også en hyllest til Bush, som selv var pilot under andre verdenskrig.