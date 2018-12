Det er rundt 250 millioner år siden omtrent 90 prosent av alt liv i sjøen og 70 prosent av livet på land ble utryddet i «Perm-trias-utdøingen», ofte kjent som «den store døden». Forskere har lenge trodd at den katastrofale hendelsen ble utløst av massive vulkanutbrudd, men akkurat hvordan det skjedde har lenge vært litt uklart, skriver AP.

I en utgave av tidsskriftet Science, som kommer ut på torsdag, vises en ny studie der det er brukt komplekse datasimuleringer for å finne ut hva som skjedde etter at vulkanutbruddene. Utbruddene førte til at nivåene av karbondioksid økte til et nivå mer enn 12 ganger høyere enn det vi har i dag.

Tappet vannet for oksygen

Utbruddene førte til at temperaturen i vannet steg med omtrent elleve grader, noe som tappet sjøvannet for mye oksygen. Dette førte til masseutryddelsene i havet, spesielt i områdene langt fra ekvator. Artene som tilhørte områdene rundt ekvator var mer vant til varmere, oksygentappet vann.

En av forskerne bak rapporten, Justin Penn, forteller at vannet mister oksygen når det blir varmt, på samme måte som en brusboks mister kullsyren.

Forskerne har sett på et dusin moderne arter, for å se hvordan de reagerer på varmere, oksygentappet vann for å forstå hva som skjedde den gangen.

– Det kan skje igjen

Selv om vi mennesker ikke varmer opp Jorden på langt nær like mye som vulkanutbruddene gjorde for 250 millioner år siden, mener forskerne vi øker risikoen for at noe lignende kan skje igjen.

– Vi risikerer virkelige katastrofer i fremtiden, sier medforfatter i studien Curtis Deutsch ifølge AP.

Han mener katastrofen for 250 millioner år siden viser «nesten nøyaktig hva som ligger framfor oss ved slutten av den stien vi er på».

– I realiteten gjør vi det samme mot Jordens klima og hav.

Det siste århundret har kloden blitt rundt en grad varmere grunnet drivhuseffekten. Forskere advarer mot at temperaturen kan ha steget med tre grader eller mer innen slutten av århundret med mindre utslippene kuttes radikalt og fort.

– Vi er omtrent en tiendel på veien til den store døden. Når vi 3-4 grader oppvarming vil livet i vannet være i stor fare, sier Deutsch til The Guardian.

Studien viser at dersom utslippet av karbondioksid fortsetter slik som nå, vil kloden oppleve 30 til 50 prosent av utrydningsnivået man så i den store døden innen år 2300.

Forsker ved the University of Mary Washington, Pamela Grothe sier til The Guardian