Venstres to største profiler møtte hverandre torsdag i NRKs Debatten. Der fikk Norge se de to sammen for første gang siden Grandes baksnakking av Raja ble kjent for offentligheten.

Det var under budsjettforhandlingene i november at det som har blitt omtalt som en utskjelling fant sted. Venstreleder Trine Skei Grande omtalte Raja i sterke ordlag mens hun var på høyttaler. TV 2 er kjent med at Grande på et tidspunkt sa at Raja «er ute etter å ta meg».

Torsdag kveld var tonen derimot langt mer gemyttlig da partifellene møtte pressen etter debatten på Marienlyst. Likevel erkjenner Grande at ikke alt bare er enkelt i partiet om dagen.

– Alt er ikke rosenrødt. Vi må jobbe med kommunikasjonen, sier partilederen.

– Er du flau over den situasjonen du har stelt i stand?

– Ja.

– Hvorfor det?

– Det sånne som sjefer ikke skal si.

Grande hevder derimot at hun og Raja kan komme styrket ut av det som har skjedd.

– Vi har lært hverandre litt bedre å kjenne. Vi har lært at vi er forskjellige personer, og av og til ender det i en krasj fordi vi ikke kommuniserer så godt. Så vi har lært at det vi må jobbe mye for at det som vi gjør sammen ikke alltid skal stå i media, sier partilederen.

– Vi er som søsken

Abid Raja ble i forrige uke sykmeldt, men er nå tilbake. Også han ønsker å legge konflikten med Grande bak seg. Når han blir utfordret av pressen på hvor nært forhold han har til sin partileder, sier han at forholdet knapt kan være mer nært.

– Jeg har omtalt oss som søsken, jeg vet ikke hvor nærmere du kommer slektskap enn det, sier en Raja på offensiven.

Han mener det er viktig at han kom tilbake fra sykemeldingen for å bidra til å komme videre.

– Jeg synes det er viktig at vi legger dette bak oss. Media spekulerer i mye, og mye av dette er feil.