Bø-mysteriet som får Bjørndalen til å måpe

Slu taktiker

– I dag er det sånn at når jeg ser en person foran meg i løypa, så skal jeg ta igjen den personen. Det gjør at jeg i deler av løypa går mye fortere, og så taper jeg kanskje litt i neste del ved å ligge i rygg. Men da har jeg spart opp krefter igjen, og kan gå videre til neste person. Jeg tenker 100 meter og 100 meter, i stedet for hele løpet under ett. Hvis jeg går i lag med Tarjei, klarer jeg ikke å gå fra ham. For hans del kunne han nok ønske at han startet et halvt minutt foran meg, sier han.

Bjørndalen er imponert over den offensive holdningen.

– Johannes går jo individuelle renn som andre går en jaktstart og fellesstart. Det er veldig få som tenker på den måten. Han utnytter styrken og svakheten hos konkurrentene, det er genialt. Noe av forklaringen ligger der, men jeg tror også noe ligger i det tekniske. Johannes gjør veldig mye teknisk bra, og har en utrolig skifølelse, sier 44-åringen.

Tarjei Bø - som endte på 35. plass på normalstarten - legger ikke skjul på at han beundrer måten lillebror går ski på.

– Det som er fascinerende med Johannes er at han er svak når han løfter vekter, men med ski og staver har han ekstremt sterke bevegelser. Han står godt på skia og ser ganske majestetisk ut. Teknisk er han et unikum.

– Noen er mer naturlig begavet på ski enn andre. Johannes er en sånn type, og Ole Einar også. Jeg er en som må jobbe litt mer for det. Det ligger ikke like naturlig for meg å «danse» på skiene, jeg må jobbe litt hardere enn Johannes på alt, sier han.

Sterk nok

Etter sesongåpningen på Sjusjøen fikk han en telefon fra nettopp Bjørndalen - som hadde gjort en observasjon ute i løypa.

– Han sa han hadde noe på hjertet som han måtte få sagt. Jeg skjønte det var en detalj der. Ole sa at jeg så mer enn sterk nok ut, men at jeg nå måtte sørge for å klare å danse på skia likevel. Det var egentlig veldig bra feedback, for jeg følte meg litt sånn selv. Spesielt i sesongstarten, når man er litt seig, ser det ekstra ille ut. Jeg skal ha en bra styrke i bunn, og så er jeg helt enig med Ole i at det må komme mer fart på skia og bli en lettere rytme i kroppen framover, sier Tarjei Bø.

Det er ingen hemmelighet at lillebror Johannes trener vesentlig mindre, men øktene gjøres med overskudd og høy kvalitet. Det har vært en suksessfaktor for 25-åringen.

I tillegg har han en mental styrke Bjørndalen knapt har sett maken til.

– Jeg kjenner veldig få som har det Johannes har. Han er et råskinn fysisk og mentalt. I tillegg har han mye overskudd, så han klarer å være kreativ når han jobber med det mentale.

– Det virker som at han ikke har så mange hemninger. Han tenker mye på hvilke situasjoner han kan komme opp i. Johannes har god intuisjon, og gjør det som faller ham inn. Har han hatt en dårlig dag på skytebanen, faller han lett tilbake til de gode seriene sine og glemmer de dårlige opplevelsene, analyserer Bjørndalen.

– Hvis du var Tarjei Bø nå, og var lei av bli knust av lillebror i sporet, hva ville du gjort?

– Jeg ville prøvd å analysere helt i senk, alle mulige ting. Jeg ville funnet ut hvor i terrenget jeg tapte sekundene. Gått til broren min, og snakket om hvordan vi skal gjøre dette. Det er den korteste veien for å finne suksessen

– Johannes har alltid trøkk i muskulaturen når han trener. All trening går inn i kroppen hans. Kanskje det totale antallet treningstimer er i høyeste laget for Tarjei. Jeg vet ikke, jeg skulle gjerne funnet ut av det. Han er veldig sterk, men får kanskje ikke kraften i styrkerommet ut på ski. Kanskje det handler om tekniske ting, sier Bjørndalen.

Fredag får begge Bø-brødrene mulighet til å revansjere seg, i sesongens første sprint.

– Jeg ser på Johannes som favoritt. Selv om Fourcade har den gule trøya, sier Tarjei Bø.