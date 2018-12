Turistattraksjonene har kunngjort at de ikke vil holde åpent når de såkalt gilets jaunets («De gule vestene») har varslet nye demonstrasjoner.

Den franske regjeringen har mobilisert før lørdagen, og mer enn 65.000 sikkerhetspersonell står klare over hele landet, ifølge The Guardian. De skal beskytte borgere og nasjonalskatter fra demonstrantene.

President Emmanuel Macron har gått med på å droppe avgiftsøkningen på bensin og diesel, men regjeringen i Frankrike frykter likevel nye voldsomme demonstrasjoner rundt om i landet.

Statsminister Édouard Philippe kunngjorde onsdag at han skrinlegger hele planen for avgiftsøkningene for 2019, i et håp om å stagge demonstrasjonene.

Men det er ikke ventet at det vil ha stor effekt. I tillegg til at steder som Eiffeltårnet og Louvre stenger, ha myndighetene oppfordret butikker og restauranter på Champs-Élysées til å lukke dørene.

Mer enn 250 mennesker er skadd, og tre er omkommet i demonstrasjonene som har herjet Frankrike de siste ukene. I Paris forrige uke ble Triumfbuen påført skader.

De siste ukene har demonstrasjonene utvidet seg til å bli en protestbevegelse mot Macron-regjeringens politikk.

Bare 23 prosent er fornøyd med jobben presidenten gjør, ifølge en ny måling. Samtidig viser en annen meningsmåling at hele 71 prosent av befolkningen støtter «De gule vestene» og deres kamp.