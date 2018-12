Stavanger Oilers - Storhamar 7-3

Storhamar ble filleristet av Stavanger Oilers, som knuste gjestene fra 7-3 torsdag kveld.

– Det er overraskende. Jeg hadde tro på en jevnspilt toppkamp med to lag som virkelig ville ha tabelltoppen. Den store forskjellen var effektiviteten, ikke minst i overtall, sier TV 2s ishockeyekspert Bjørn Erevik.

Resultatet betyr at Stavanger Oilers topper Get-ligaen med fire poeng til Storhamar, som faktisk vant skuddstatistikken i kampen.

– Det finnes to sannheter her. De vant fortjent og spilte godt, så det er bare å gratulere, men først og fremst var det en tvers gjennom dårlig andreperiode av oss som gjorde at det ble som det ble, sier Storhamar-trener Fredrik Söderström til TV 2 etter kampen.

Stavanger Oilers scoret fire av målene i sine fire første perioder med overtallsspill.

– Vi tar for mange utvisninger. Oilers er veldig effektive i «power play». Vi flyr mye rundt i undertallsspill, so vi har vært gode på. Vi overspiller i hver situasjon, selv med én mann mindre. Da er Oilers gode nok til å spille oss ut, sier Storhamar-spiller Patrick Thoresen til TV 2 før siste periode.

Daniel Bøen Rokseth​ smelte inn ledelsen sju minutter inn i åpningsperioden, før Mario Lucia, Stephan Joseph Vigier, David Morley og Jonas Djupvik Løvlie scoret I tur og orden I andre periode og sørget for at det sto hele 5-0 før lagene gikk på isen for den tredje perioden i Stavanger.

​Et skår i gleden for Stavanger Oilers var at David Morley måtte ut med kragebeinbrudd like etter at han hadde scoret 4-0-målet.​ Hell i uhell for Storhamar er at Oilers har spillefri til helgen, før det er landslagspause.

– Det ser ut som han kommer til å være ute en stund, sier Stavanger Oilers-trener Todd Bjorkstrand til TV 2.

Vondt ble til verre for Storhamar da Lucia la på til 6-0 i starten av tredje periode. Victor Sven Adam Svensson reduserte til 1-6, men det ble ikke mer enn et trøstemål, for like etter satte Løvlie inn sitt andre for kvelden til 7-1.

Steffen Thoresen og Martin Rønnild pyntet på resultatet til 3-7.

Vålerenga vant 2-1 borte mot Vålerenga, mens Frisk Asker smadret Ringerike Panthers 7-1 på borteis. Stjernen slo Østfold-rivalen Sparta 6-3.​