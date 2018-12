– Vi fikk inn meldinger om at en mann iført et pandakostyme skjøt opp raketter ved Nationaltheateret, og vi reiste til stedet, sier oppdragsleder i Oslo politidistrikt Kristin Berggård, til TV 2.

Ingen ble skadd, men en person ble truffet i låret av en av rakettene.

– Mannen fremsto som beruset. Vi har kontroll på ham nå, sier Berggård.

Politiet kan per nå ikke si noe om hva som var anledningen for at pandaen skjøt opp fyrverkeriet.

Vedkommende har derimot blitt pågrepet, og vil bli anmeldt for ordensforstyrrelse.