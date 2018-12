​Den populære turiststranda Playa Del Inglés og de tilhørende sanddynene ved byen Maspalomas står i fare for å havne ut i Atlanterhavet på grunn av vind. Det vil myndighetene gjøre noe med, og har nå satt av 11 millioner for å frakte sand fra ørkenen.

Sterk vind har nemlig ført til at 40.000 kubikk med sand forsvinner ut i det blå hav hvert år, skriver ABC Nyheter.

Nå har imidlertid de spanske myndighetene funnet løsningen for å forhindre at sanden blåser vekk fra den populære turiststranda Playa Del Inglés og ut på det blå hav.

60.000 kubikk sand

For at de bemerkelsesverdige sanddynene skal bli på øya, har myndighetene bestemt at 60.000 kubikk sand skal flyttes. Til nå har allerede 7.000 kubikk med sand blitt flyttet.

– Vi er vitne til fødselen av de nye sanddynene, sa Miguel Ángel Peña, direktøren for bevaringprosjektet til den spanske avisen La Provicia.

Ifølge den spanske avisen var sanddynene 70 meter fra den populære stranda, men etter at vinden har tatt med seg sanden ligger sanddynene nå over 200 meter fra stranda.

Planter trær

For å sikre at stranda og sanddynene fortsatt skal lokke turister, har de plantet 350 trær. Disse trærne skal forhindre at sanden blåser vekk.

Ifølge The Canary News vil hele prosjektet ta to år. Selve arbeidet vil foregå på nattestid og under lavsesong, slik at turistene skal slippe unødvendige problemer.

De ansvarlige bak redningsaksjonen har til og med laget en egen hjemmeside hvor man kan følge aksjonen, madunas.com. Den er midlertidig ute av drift når TV 2 tester den.