Statsministeren kunngjorde stengingen selv i et Facebook-innlegg tidligere i dag.

– De siste ukene har det vært svært høy aktivitet i kommentarfeltet og på gjesteveggen min. I utgangspunktet skal det være høy terskel for å fjerne ytringer, men jeg kan ikke tillate trusler og sjikane mot andre mennesker. Jeg kommer derfor til å midlertidig stenge gjesteveggen min, skriver Statsministeren på Facebook.

Hun vi likevel la kommentarfeltet være åpent for tilbakemeldinger for folk. Hun presiserer at kommentarene burde være saklige.

– Kommentarfeltet vil fortsatt være åpent for tilbakemeldingene dine, men jeg oppfører alle til å holde seg til de sakene som diskuteres på de ulike postene. Jeg tar gjerne i mot kritiske innspill, men alminnelig folkeskikk forventes, skriver Solberg videre.

Erna Solberg har ikke svart på TV 2 sine henvendelser torsdag kveld grunnet regjeringskonferanse.