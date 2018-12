Se høydepunktene fra kampen i vinduet øverst!

Etter kampen startet disputtene mellom de to kamphanene. TV-bildene fanget opp Klopp og Dyche i en heftig diskusjon.

Ifølge den britiske avisen Mirror var bakgrunnen at Dyche irriterte seg over at Klopp konstant klagde til fjerdedommeren underveis i kampen.

– Jeg ble forvirret

Liverpools manager var misfornøyd med Burnley-spillernes knallharde taklinger, noe han ikke la skjul på i intervjuet etter kamp.

– Vi vant kampen, men taklingene fra starten av – sklitaklinger på vått gress – jeg mener at dommeren burde ha sagt fra tidligere, innledet Klopp, ifølge BBC.

– Skaderisikoen var enorm. Det var tøft. Du tar ballen, fint det. Men så blir det som bowling fordi du treffer spilleren også. Det skjedde fire eller fem ganger. Jeg forstår at det er en del av spillet. Men det ledet til situasjonen der Joe Gomez ble skadet, fortsatte han.

Kommentarene har ikke falt i god jord hos Dyche. Burnley-manageren skjønner lite av Klopps poeng.

– Jeg ble litt forvirret, sier 47-åringen, ifølge Liverpool Echo.

Før 20 minutter var spilt stod Ben Mee for taklingen som vil bli husket best. Burnley-stopperen sklitaklet Joe Gomez. Han var på ball, men Liverpool-stjerneskuddet pådro seg et brudd nederst i leggen og er ute i seks uker.

– Aldri i livet

Dyche tar eleven sin i forsvar, og mener den eneste tvilsomme taklingen i kampen var Phil Bardsleys på Alberto Moreno.

– Ben Mees takling var fantastisk, og det tror jeg Gomez innså. Vi ønsker ham alt det beste hvis han ble skadet, men det var ikke på grunn av en stygg takling. Managere kan være kritiske til hva de vil. Men de kan ikke lage nye regler. Jeg tror ikke det er mange fans i dette landet som ikke vil at taklinger skal være en del av spillet, sier Burnley-manageren.

Videre trekker han frem en episode i første omgang der han mener Daniel Sturridge filmet seg til et frispark.

Og stempler Liverpool-spillerne som juksemakere.

– Om du sier at spillerne våre ikke kan takle slik og det blir erstattet av juksing, er jeg veldig tilfreds med å bli kalt gammeldags. Aldri i livet om jeg ikke vil se at gode, profesjonelle spillere går inn i taklinger slik vi gjorde. Aldri i livet, siteres han.