Se skadesituasjonen i videovinduet!

Liverpool bekrefter på sine nettsider torsdag at Joe Gomez pådro seg et brudd i nedre del av den venstre leggen mot Burnley.

Gomez vil være ute av spill i seks uker.

Gomez er nå ute i den avgjørende Champions League-kampen mot Napoli neste uke, samt storkamper i Premier League mot lag som Manchester United, Arsenal og Manchester City.

– Det er et skudd for baugen. Det er nesten det verste tidspunktet for klubbene å få skader på med det tøffe kampprogrammet som er i desember, mener TV 2s fotballekspert Petter Myhre.​

– Nå kommer de inn i en periode som krever mye rullering. Det gjør at timingen er dårlig. I tillegg har Dejan Lovren vært syk, og Joël Matip synes jeg har sett middels ut de gangene han har spilt. Det er en svekkelse for Liverpool, og han vil nok bli savnet, sier Myhre.

Er Gomez klar om seks uker, gjør han comeback i hjemmekampen mot Crystal Palace 19. januar.

Irritert Liverpool-manager

Midtstopperen skadet seg i førsteomgang mot Burnley og måtte forlate banen på båre.

Joe Gomez løp langs høyrekanten da han ble sklitaklet like før han nådde dødlinjen. Han skled helt ut til reklameskiltene.

Liverpool-manager Jürgen Klopp var tydelig irritert på dommeren etter kampen. Tyskeren mente kamplederen tillot altfor mye, og at det resulterte i skaden Gomez pådro seg.

– Jeg er ganske sikker på at jeg ikke får mange venner av å si det, men det er ikke jobben min. Jeg sa til dommeren etter den første taklingen, der ballen ble vunnet og alle likte det, at han måtte gi beskjed om at det ikke er greit, selv om det ikke var frispark, sa Klopp etter 3-1-seieren onsdag.

– Det er fint å vinne ballen, men det er som bowling fordi du tar spilleren også. Det skjedde fire eller fem ganger, og alle likte det, men Joe ble skadet og er trolig ute en stund, fortsatte han.

Bunnsolid med van Dijk

Gomez har vært Virgil van Dijks faste makker i midtforsvaret denne sesongen. Mot Burnley startet han på høyrebacken for å gi hvile til Trent Alexander-Arnold, mens Joël Matip spilte på stopperplass.

Jürgen Klopp har også Dejan Lovren til rådighet, men kroaten var ikke i troppen mot Burnley.

– Gomez har vært bunnsolid sammen med van Dijk. Det er et tap for Liverpool, selv om de har Lovren og Matip i bakhånd, slår Myhre fast.​

TV 2s fotballekspert mener at Gomez har ferdigheter som står bedre til Jürgen Klopps høytpressende spillestil enn Dejan Lovren og Joël Matip, som nå kommer til å kjempe om stopperplassen ved siden av Virgil van Dijk.

– Gomez har større tempo. Når Liverpool presser høyt, havner man oftere i mann-mann-dueller med stort bakrom. En er nød til å ha bra fart for å håndtere de situasjonene, konstaterer Myhre.

– Også synes jeg han er god i duellspillet. Han og van Dijk har opparbeidet seg en god samhandling og felles forståelse. Det er viktig for å få til et godt forsvarsspill, tilføyer han.