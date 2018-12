Undersøkelse viser at 30 prosent av danske utøvere doper seg

Det er forskningsrapporten «Doping prevalence among Danish elite athletes», finansiert av Anti Doping Danmark, som kommer med funnene mange sannsynligvis vil finne overraskende.

For mens prosentandelen av positive prøver på tvers av alle idretter ligger stabilt på under to prosent år etter år, hevder altså forskere nå at andelen som jukser i dansk idrett er mer enn ti ganger større.

Oppsiktsvekkende tall

771 danske eliteutøvere har nemlig svart på en undersøkelse hvor målet var å kartlegge hvor mange som har brukt doping det siste året og hvor mange som har brukt doping i løpet av karrieren.

Utøverne var fra en rekke ulike idretter, i aldersspennet 13-30+, og relativt likt fordelt mellom kjønnene.

I en spørreundersøkelse ved bruk av en såkalt randomisert respons-teknikk (RTT), hvor utøverne var garantert full anonymitet, estimeres det at 30,6 prosent av utøverne har brukt doping det siste året. Mellom 3,2 og 26 prosent, når man har lagt inn ein feilprosent, har brukt doping på et eller annet tidspunkt i karrieren sin.

At andelen som har dopet seg på et eller annet tidspunkt er lavere enn andelen som har dopet seg siste året virker noe kontraintuitivt, men forskerne hevder denne logiske bristen skyldes metodebruken – «the difference is not significant», påpekes det.

Spørsmålene utøverne ble stilt var, blant andre, følgende:

«Have you ever intentionally used forbidden substances and/or forbidden methods in order to enhance your sporting performance in competitions?» og “Have you intentionally used forbidden substances and/or forbidden methods in order to enhance your sporting performance in competitions during the last season?»

Mellom 20 og 38 prosent i Tyskland

Som det har blitt nevnt innledningsvis i denne artikkelen, er denne prosentandelen påfallende mye større enn andelen av dopingprøver som faktisk er positive.

Av alle tester Verdens antidopingbyrå (WADA) hadde registrert på tvers av alle idretter i 2016, var 1,6 prosent positive. I 2017 var prosentandelen på 1,43.

Funnene i den danske undersøkelsen er med andre ord ammunisjon for skeptikerne som hevder kampen man kjemper mot doping er så godt som tapt, og enda mer bekymringsverdig for WADA og co. er det faktum at disse nye tallene er helt i tråd med tidligere forskning.

En lignende undersøkelse fra Tyskland i 2007, «Doping in elite sports in Germany: results of a www survey», konkluderer med at mellom 20,4 og 38,7 prosent av tyske eliteutøvere dopet seg i 2005-sesongen.