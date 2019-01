Normal nybilgaranti i Norge er på 5 år eller 100.000 – 160.000 kilometer kjørelengde. Dette varierer noe fra bilmerke til bilmerke. Et par merker har hele 7 års garanti, eller høyere kjørelengde. Dette gjelder nye biler, kjøpt i Norge.

Saken stiller seg helt annerledes når man importerer en brukt eller ny bil eller bobil fra utlandet. I land som Tyskland og Sverige er garantitiden for biler vesentlig kortere enn her i landet. Det samme gjelder bobiler.

Man behøver likevel ikke å «miste» garantidekningen.

Ekstra trygghet

Da en bobilbruker vi i Broom kjenner til kjøpte den nye bobilen sin utenlands, fikk han bare 2 års garanti. Dette var ikke noe problem. Han supplerte med 3 års tilleggsgaranti hos den norske forhandleren, og hadde dermed samme dekning som han ville fått ved kjøp i Norge hos norsk merkeimportør. Dette kostet ham ca 10.000 kroner ekstra, men det var en pølse i slaktetiden i forhold til den ekstra tryggheten.

Denne muligheten har alle som vil skaffe seg ekstra trygghet ved kjøp av bruktbil, eller bruktimportert bil, med begrenset garanti.

Tilleggsgaranti kan også tegnes for bobiler. (Ill-foto)

Full dekning

Torbjørn Lind i Car Protect forteller at man kan tegne tilleggsgaranti for ytterligere 2 år etter at 5-års garanti er gått ut, eller inntil bilen passerer 200.000 kjørte kilometer.

Det finnes dessuten enklere garantityper for eldre biler.

Utvidet nybilgaranti kan tegnes slik at garantiperioden totalt blir 5 år, inklusive fabrikkgarantien.

– Da har man full dekning nær sagt uansett hva som måtte skje med kjøretøyet innenfor denne grensen, sier han.

Mye elbil fra USA

– En del elbiler importeres fra USA for tiden, og vi kan tilby inntil 4 år tilleggsgaranti på de fleste av disse bilene. Dette er biler som importeres av uavhengige bilforhandlere, og som ikke har noen garanti med fra USA.

All garanti stopper når bilene går ut av havn i USA, etter hva vi har fått informasjon om. Nissan Leaf, Renault Zoe, BMW i3, Opel Ampera og Chevrolet Volt er biler som importeres i stor stil fra USA, forteller Lind.

Dette bør du gjøre før garantien utløper

Tilleggsgaranti i 2 år

– Car Protect har tilbudt en omfattende tilleggsgaranti til bilforhandlere i det norske markedet siden 2004. Garantien dekker de fleste plutselige feil som oppstår på mekaniske og elektriske komponenter. I garantiperioden dekkes reparasjoner inntil bilens innkjøpspris på de fleste garantitypene.

Ved import av ny bil fra seriøse norske bilforretninger, kan Car Protect tilby utvidet nybilgaranti, som gir tilnærmet samme totalgaranti som gjeldende norsk nybilgaranti, men i opptil 120 000 kilometer. De fleste norske bilimportører har 100.000 km. fabrikkgaranti.

Ved kjøp av bruktbil kan det tegnes tilleggsgaranti for inntil to år. Denne garantien opphører når kjørelengden passerer 200.000 kilometer.

Car Protect tilbyr også garanti til bobiler og campingvogner.

– Felles for mange feil som oppstår på moderne biler, er at de lett blir fryktelig dyre, sier Torbjørn Lind i Car Protect.

Egenandel etter 100.000 km

– Ved driftsstans dekker garantien også leiebil i inntil tre døgn, og det er ingen begrensning i antall skader som dekkes i garantiperioden, forteller Lind.

Tilleggsgaranti gjelder i hele Europa unntatt Russland, og kan overføres til ny eier om bilen selges privat, eller ved innbytte hos samme forhandler som den ble kjøpt hos.

– Hvilke begrensninger finnes?

– Reparasjon skal godkjennes av oss før den gjennomføres, og i tilfeller der bilen har kjørt over 100 000 kilometer er det en egenandel på deler. Arbeidstid dekkes alltid fullt ut, understreker Lind.

Garantien går ut - skummelt å beholde bilen?

Motor og girkasse kan koste over 100.000

– Til tross for gode garantiordninger opplever Car Protect at interessen for tilleggsgaranti er økende.

– Jo mer komplisert og avansert teknologi som pakkes inn i bilene, jo mer øker også risikoen for at svært kostbare feil kan oppstå. Det er slett ikke gitt at slike feil alltid oppstår innenfor garantidekning. Selv om produktkvaliteten gjennomgående er meget bra i dag, får biler stadig problemer med motor, automatgirkasser og avansert elektronikk.

– Vi har flere eksempler på feil på elektronikk som har kostet titusener av kroner å utbedre. Motorskader på tilsvarende nivå opptil 100.000,- er heller ikke på noen måte ukjent for oss. Snakker vi om en automatgirkasse, kan kostnaden ved utskiftning i verste fall vippe over 100.000 kroner også her.

– At reparasjonene blir så dyre, kommer av til dels svært høye timepriser på verksted – og dyre deler, avslutter Lind.

Derfor kan det være gull verdt med garanti på bruktbilen

