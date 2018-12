Senkveld-programleder Stian Blipp forteller til TV 2 at de unge paret har forberedt seg godt til deres første julefeiring med datteren.

– Vi var så heldige. Samme dag som Jamina skulle føde, hadde vi kjøpt inn alle julegavene. Absolutt alle. Da vi kom hjem fra shoppingen begynte hun å få rier. Vi timet det veldig bra.

Nyheten om at Stian Blipp hadde blitt far kom 24. november. Det betyr at paret var tidlig ute med juleforbredelsene i år.

Flyr til Bergen

Blipp skal feire den første julen med datteren i hjembyen Bergen. At det blir en magisk opplevelse, er ikke den stolte faren i tvil om.

Det eneste han frykter, er det å flytte den lille familien fra hovedstaden og til vestlandet.

– Det som kan bli stress, er det å fly. Jeg lurer på hvordan det blir.

– Du har ikke lyst til å være den familien med en skrikende baby om bord på flyet?

– Nei, det stemmer. Og den familien som ikke helt vet hva de holder på med, sier han lattermildt.

Nydelig julekort

Før jul publiserte paret et nydelig julebilde av den lille familien, der man tydelig kan se den søte datteren.

Blipp har tidligere uttalt at det ikke vil florere bilder av datteren på sosiale medier, men at han vil publisere et i ny og ne.

– Det å dele bilder av barnet sitt er det vanskelig å ikke gjøre, man er jo så stolt og kry. Det å ekskludere barnet fra bilder, vil kanskje være litt rart. Det blir jo en hårfin balanse. Dersom det er til en annonse eller lignende, så tenker jeg man krysser en grense, sa han til TV 2 i august. ​