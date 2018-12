Kjetil forlater Farmen-finalen i sinne etter tapet – nektet å komme tilbake

– Jeg var forbanna på meg selv. Jeg skulle aldri gått ned igjen etter niende spørsmål. Hadde jeg stolt på magefølelsen, så hadde jeg avsluttet før finalen var over, og da ville de ikke fått fullført, sier Kjetil.

Prøvde å overtale han

Ifølge TV 2s presseansvarlige for Farmen, Alex Iversen, ble produksjonen gjort kjent med Kjetils påstander rett etter at Tonje hadde vunnet finalen. Da var innspillingen av finalen fremdeles ikke avsluttet.

– Kjetil var på dette tidspunktet svært sliten og skuffet. Vi prøvde å overtale han til å bli med tilbake for å være med på feiringen av Tonje. Dette var først og fremst for hans egen del, så han ikke skulle fremstå som en dårlig taper. Vi aksepterte at Kjetil ikke ønsket å fortsette innspillingen, og han ble kjørt til et hotell for å få søvn, sier Iversen.

ÉN PERSON MANGLET: Kjetil kom ikke tilbake for å være med feiringen av Tonje under finaleinnspillingen. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Har ingenting å skjule

Tonje Frøystad Garvik stiller seg på sin side helt uforstående til Kjetils anklager.

– Jeg har, dessverre for Kjetil, ikke jukset. Jeg har ingenting å skjule, sier hun til TV2.no.

Hun forklarer at hun ble kjent med Kjetils anklager omlag to uker etter finalen ble spilt inn. Det var da TV 2 som tok kontakt og underrettet henne om saken.

– Jeg trodde først det var tull. Jeg ble bare utrolig sjokkert, skuffet og lei meg. Kjetil har vært min nærmeste på gården, og jeg hadde virkelig ikke sett for meg at han kom til komme med slike påstander, sier hun, før hun legger til:

– Jeg vet selv at jeg hadde unnet ham seieren, for jeg så på ham som en verdig vinner og en fin konkurrent å møte i finalen. Jeg trodde helt ærlig at han kom til å tenke det samme om jeg vant, sier Tonje.

Har kartlagt bevegelser

Ifølge Farmens presseansvarlige ble Kjetils påstander tatt på det største alvor av TV 2 i etterkant av finaleinnspillingen.

– Det er i TV 2s egeninteresse å være sikre på at finalen gikk riktig for seg, og TV 2 har derfor foretatt granskninger av hvordan produksjonsselskapet Strix har gjennomført denne Farmen-sesongen, og omstendighetene rundt avviklingen av finalen, sier Iversen.

Ifølge Iversen har TV 2 kartlagt bevegelsene til den personen i produksjonen som Kjetil mener skal ha gitt finalespørsmål og svar til Tonje. De har konkludert med at vedkommende i produksjonen ikke var alene med noen av finalistene etter å ha sett finalespørsmålene.

– Basert på de undersøkelsene vi har foretatt, er det vår konklusjon at påstandene om finalejuks er grunnløse. Vi finner ingen beviser for at noe galt har skjedd, sier Iversen.

MØTTE HVERANDRE I FINALEN: Tonje og Kjetil. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Ikke tilstrekkelig

Kjetil forteller at han har vært i flere møter med produksjonen og TV 2 etter finaleinnspillingen. Han har blitt fortalt av TV 2 at de har kartlagt bevegelsene til personen i produksjonen.

– Dette er noe TV 2 påstår, men jeg stiller meg undrende til at de kan etterforske seg selv, og at ingen andre får innsyn i hverken tidslinje eller andre rutiner. Hadde alt vært i orden, skulle en tro TV 2 hadde valgt en mer åpen linje, sier Kjetil og legger til:

– Jeg har anbefalt at en uavhengig tredjepart burde gått inn og sett på det, men det var uaktuelt fra TV 2s side.

Han mener at TV 2 og Tonje lyver når de sier at undersøkelsene viser at påstandene om finalejuks er grunnløse og at det ikke finnes bevis for at noe galt har skjedd.

– Ville noen innrømmet juks i ettertid? Nei. Tonje er hard mellom ørene, og hun klarer nok fint å stå i det, spesielt med støtten fra TV 2, sier Kjetil.

Ifølge Farmen-presseansvarlig Iversen har TV 2 ingen forestillinger om at det er mulig å holde noe skjult.

– Hadde vi avdekket at noe galt hadde skjedd, hadde vi vært klare til å ta konsekvensene av det. Vi har forsøkt å opptre så ryddig og korrekt som mulig, både over for Kjetil, og overfor de andre deltakerne, sier Iversen.

SEIERSØYEBLIKKET: Tonje vant med ett poeng over Kjetil i Farmen-finalen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Ønsker ny finale

Kjetil ønsker at det skal avholdes en ny Farmen-finale.

– Jeg vil ikke at Tonje skal miste seieren sin. Jeg vil bare at det skal avholdes en ny finale på riktige premisser. Jeg vil ha en finale som det ikke er noen tvil om, sier Kjetil.

Kjetils krav om ny finale har blitt avvist av TV 2.

– At Kjetil ikke klarer å akseptere at det var Tonje som vant Farmen er trist. Først og fremst for han selv. Og vi beklager sterkt det ubehaget og stresset dette har påført Tonje. Vi er trygge på at Tonje er den rettmessige vinneren av Farmen 2018, sier Iversen.

– Trist

Tonje sier til TV2.no at Kjetils anklager har lagt en demper på Farmen-seieren.

– Hele situasjonen er bare veldig trist. Dette ødelegger hele seieren for meg. Ved å påstå dette, så har han ikke latt meg føle på seieren overhodet. Du vinner Farmen, også vet du at mange nå sitter og tror at du har jukset deg til seieren, sier hun.

Både Tonje og Kjetil forteller at de ikke har hatt kontakt etter innspillingen, men Tonje sier at hun har forsøkt å ringe ham flere ganger uten hell.

Kommer ikke på festen

Søndag kveld holdes det finalefest på utestedet Mesh i Oslo, hvor årets Farmen-deltakere møtes for å se finalen sammen og hedre vinneren.

Kjetil sier til TV2.no at han ikke ønsker å være til stede under feiringen.

– Det vil være helt feil for meg å dukke opp på den festen. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg skal feire en vinner som ikke er riktig. Samtidig, så vil jeg ikke ødelegge stemningen for resten, sier han.

Ifølge Kjetil er det flere av deltakerne som har sagt til ham at de ønsker å boikotte feiringen fordi de vil sympatisere med han.

– Da har jeg sagt til dem at denne opplevelsen får de en gang i livet, og at jeg unner dem å oppleve det. For meg blir det derimot helt feil å møte opp på finalefesten, sier han.

​Se hele sesongen av Farmen på TV 2 Sumo.​

.