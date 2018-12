Håndballjentene er i villrede: – Skulle ønske jeg kunne svare på det

Norge er i alvorlig trøbbel med tanke på å nå semifinale i EM. Med null poeng inn i mellomspillet er de norske håndballjentene avhengige av hjelp for å spille om medaljer.

TV 2s håndballekspert Bent Svele er klar på at det norske forsvaret ikke har vært godt nok. Mot både Tyskland og Romania slapp Norge inn over 30 mål, som gjør at Norge starter mellomspillet med ni mål i minus.

Stine Bredal Oftedal sier at forsvarssvikten er noe av det mest frustrerende i EM-starten som har gitt tap i to av tre kamper.

– Det er noe av det mest frustrerende. Forsvar har vært vår greie i mange år. Det har svinget tidligere også, men vi har ikke sluppet inn så mange mål så ofte. Vi kjenner veldig på det. Vi får ikke konstellasjonene til å fungere, sier hun til TV 2, og fortsetter:

– Det som har vært så trygt er mer usikkert. Vi har ikke endret oss så mye de to siste ukene. Det burde fortsatt være der, så er det bare å finne ut hvordan vi skal hente det opp.

I villrede

Landslagskapteinen har ingen god forklaring på hvorfor Norges styrke i en årrekke er blitt lagets svakhet.

– Jeg skulle ønske jeg kunne svare på det. Da kunne sagt til jentene: «Gjør sånn, så blir det bra». I idrett generelt, og i håndball og lagidrett spesielt, handler det ekstremt mye om følelser og selvtillit. Å gå utpå der og være sjef. Dette bommet vi på. Det brer seg ofte usikkerhet som gjør at vi slår sprekker ofte. Den må vi komme oss ut av det, sier hun til TV 2.

Veronica Kristiansen har heller ingen gode svar på hvorfor forsvarets fall.

– Det er mange som har spurt om det. Vi klarer ikke helt å finne ut av hva som skjer og hvorfor. Det eneste jeg vet er at vi har sinnssykt gode forsvarsspillere individuelt og sammen. Vi er ikke blitt dårligere på to kamper. Det går ikke, det er umulig. Vi må sy det sammen og trekke hverandre sammen, sier «Vikki».

– Er dere i villrede?

– Kanskje litt, men jeg tror at i de neste kampene vil man se et helt annet norsk lag, sier Kristiansen, som tror kun små justeringer skal til.

– Må jobbe hardere

Kari Brattset understreker at Norge møtte et veldig godt Romania-lag.

– Jeg føler vi har vært godt forberedt hver gang, men vi får det likevel ikke helt til å stemme. Vi prøver å jobbe godt sammen og finne ut av ting, men det har blitt for mange innslupne uansett. Vi må rett og slett jobbe hardere, sier Brattset til TV 2.