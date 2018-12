Tøff VM-trekning for Norge - møter vertsnasjonen

Sjögren om Frankrike-møtet: – Det blir heftig

​Norge slipper altså å møte vertsnasjonen i åpningskampen, slik de gjorde i EM i Nederland i fjor. I stedet blir åpningskampen Frankrike mot Sør-Korea, fordi det norske laget ble trukket til å være på den såkalte A3-plassen i gruppen. Norges kamp mot franskmennene, som er dømt til å bli en folkefest, går på Allianz Arena i Nice.

– Det blir heftig. Jeg ville unngå åpningskampen. Nå får vi dem i kamp to i Nice, og det blir en veldig heftig kamp. En tøff kamp, men det blir sikkert en herlig opplevelse, sier Sjögren, som også avslører at han kjenner Nigerias svenske trener Thinas Dennerby personlig.

Graham Hansen: – Alt kan skje i et VM

Caroline Graham Hansen er blant dem som også ser gode muligheter i gruppen.

– Frankrike blir tøffe å møte på hjemmebane, men alt kan skje i et VM. Det er en tøff gruppe, men Sør-Korea og Nigeria er lag vi har gode muligheter mot, sier Wolfsburg-stjernen til TV 2 etter at trekningen er klar.

Hun er også ute etter å revansjere opptredenen fra sist det norske laget møtte en vertsnasjon i et stort mesterskap.

– Det var litt «flash back» da jeg så trekningen. Jeg har ingen gode minner derifra, men dette er et nytt mesterskap med nye muligheter i en ny kamp.

– Er du glad for at det ikke blir åpningskamp igjen?

– Det blir tøft uansett, men akkurat nå kjennes det greit ut å slippe den, sier Graham Hansen.

De to beste lagene i hver gruppe går videre, og det samme gjør de fire beste treerne. Det er allerede bestemt at treerne som går videre skal møte gruppevinnerne i gruppene A, B, C og D.

Toeren i gruppe A møter toeren i gruppe C i åttedelsfinalen, og det blir også et møte mellom toerne i gruppe B og F. Toerne i gruppe D og E møter gruppevinnerne i henholdsvis gruppe E og F.

Slik var seedingen:

Nivå 1: Frankrike (vertsland), USA, Tyskland, England, Canada, Australia.

Nivå 2: Nederland, Japan, Sverige, Brasil, Spania, Norge.

Nivå 3: Sør-Korea, Kina, Italia, New Zealand, Skottland, Thailand.

Nivå 4: Argentina, Chile, Nigeria, Kamerun, Sør-Afrika, Jamaica.