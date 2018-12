Zain Al Rafeaa (14) fra Syria kunne knapt skrive navnet sitt da han fikk hovedrollen i den prisbelønnede filmen «Capernaum».

14-åringens liv har nå store kontraster. Ene dagen går han på Breilia skole i Hammerfest, den neste møter han Lady Gaga på fest i New York.

I august startet familien et nytt liv i Norge etter å ha blitt plukket ut av FN som kvoteflyktninger.

I et intervju med nettsiden til FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) forteller familien hvordan de bor i et hus med utsikt over havet i Hammerfest og at Zain kan leke med reinsdyr i skogen.

Den libanesiske filmregissøren Nadine Labaki har i filmen jobbet med amatør-skuespillere foran kamera, fire av dem er flyktninger. De filmet i over seks måneder, slik at skuespillerne skulle venne seg til kameraet.

– Han fortjener det virkelig. Han er en mirakelgutt. Han har så mye potensial, så mye å gi og så mye visdom, sier filmregissør Labaki til UNHCR.org om fjorten år gamle Zain og hans nye liv i Norge.

Døde etter tvangsekteskap

I filmen spiller Zain en fattig libanesisk gutt som saksøker foreldrene sine, fordi de har satt ham til verden.

Familien bor i slummen i Beirut og er uten papirer. Livet er fylt med vold og fattigdom. Lillesøsteren blir giftet bort. Som 12-åring blir hun solgt og dør etter å ha blitt gravid. Filmen vil vise hvordan barn behandles og lider i Libanon i dag.

Landet har seks millioner innbyggere, og har mottatt over en million syriske flyktninger.

I forbindelse med filmen bruker han navnet Zain Al Rafeaa, i Norge bruker han også navnet Zen Alrek.

Har startet norsk-opplæring

For bare få måneder siden levde Zain og familien et liv som ligner livet til gutten han spiller i filmen.

Han var bare 12 år da innspillingen startet. 14-åringen blir skjermet for oppmerksomhet av filmselskapet, men i forbindelse med lanseringen av filmen i Norge stiller han til noen intervjuer.

Zain snakker ikke engelsk, men er i gang med norsk-opplæring. Under en visning av filmen i New York sa skuespiller og FNs goodwill-ambassadør Ben Stiller at Zain var en av de beste skuespillerne han noen gang hadde sett på film.

– Det er en helt fantastisk prestasjon, sier Stiller om Zains innsats i filmen.

Prisdryss

Under filmfestivalen i Cannes fikk filmen jury-prisen.

Sist fredag ble filmen tatt ut til The Golden Globes.

«Capernaum» er Libanons Oscar-bidrag og den er en av favorittene til å bli nominert til og vinne kategorien Beste utenlandske film.

Zain har tidligere i år turnert USA rundt for å promotere filmen. I New York traff han blant annet Lady Gaga i forbindelse med PR-turneen.

Det planlegges en egen visning i Hammerfest den 19.desember hvor Zains nye klasse i Hammerfest og folk fra lokalmiljøet skal delta.

Filmen får premiere i Norge 25.desember.