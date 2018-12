Til nå har Teslas modellutvalg bestått av store og dyre biler. Det endrer seg til neste år. Da kommer den nye "folke-Teslaen", Model 3, til Norge.

Ingen biler har noensinne blitt forhåndsbestilt i større antall. Til sammen hadde Tesla inne langt over 400.000 bestillinger fra hele verden, da de startet produksjonen.

Hvor mange av disse som kommer fra Norge er en godt bevart hemmelighet. Men det dreier seg om mange tusen biler. Dermed er det mange som nå sitter spent og venter på denne bilen.

Tilløp til Tesla-trengsel

Brooms bilekspert Benny Christensen har akkurat vært med TV 2 Hjelper deg på elbilutstilling i Gøteborg. Der så han nærmere på en rekke biler, blant dem Audi e-tron og BMW iX3, det kan du se mer om i klippet over.

Men det store trekkplasteret i Gøteborg var Tesla Model 3.

– Ja, det er tydelig at også svenskene har fått øynene opp for denne bilen. Her var det tilløp til trengsel rundt bilen hele tiden. Og jeg skjønner det. Endelig kommer det en Tesla som er oppnåelig for svært mange, sier Benny.

Interiøret er minimalistisk, her er den store infotainment-skjermen virkelig midtpunktet.

Litt romskip-følelse

Når Model 3 kommer til Norge februar neste år, er det med startpris på 464.000 kroner. Men rimeligere versjoner er på vei.

– Hvis Tesla klarer å levere nok biler, kommer den garantert til å bli en bestselger. Etter å ha fått kikket nærmere på den, blir jeg også imponert over det Tesla har kommet opp med her. Ja, den er mindre og rimeligere enn Model S og Model X. Men jeg synes ikke det er noe billigpreg her. Den digre skjermen i midtkonsollen og utformningen av interiøret gir meg litt romskipfølelse. Dette er en kul bil, sier Benny.

Broom-Benny tok turen til Gøteborg, og det som har blitt markedsført som verdens første elbil-utstilling.

Rekkevidde på 554 kilometer

– Hva med plassen?

– Den er imponerende god, selv for meg som er over 1,90 meter lang. Jeg vet at mange er litt avventende til bagasjeromsløsningen, at det ikke bakruta også åpnes opp. Det gir litt begrenset innlasting, men selve bagasjerommet er stort og dypt. Her er det også et stort rom under gulvet, smart for å utnytte plassen best mulig, sier Benny.

Norske reservasjonsholdere kan for øvrig i løpet av de neste ukene bestille de to første variantene: Model 3 Long Range Dual Motor All-Wheel Drive og toppmodellen Model 3 Performance. Model 3 Long Range All-Wheel Drive har en såkalt WLTP-rekkevidde på opptil 544 km

