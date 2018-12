Det var Filter Nyheter som omtalte saken først.

Handlingene, som regnes som alvorlige trusler, ble etter alt å dømme begått nattetid. Politiet ser svært alvorlig på saken.

– Vi ønsker ikke å gå i detaljer på trusselhandlingen, men jeg kan bekrefte at PST har startet etterforskning som gjelder trusler mot en myndighetsperson. Etterforskningen er i en helt innledende fase, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til TV 2.

TV 2 har opplysninger om at skadeverket innebærer forsøk på å sprenge Waras bil og tenne på huset hans. I tillegg til hærverk, deriblant tagging.

Justisdepartmentet ønsker ikke å kommentere sikkerhetsmessige spørsmål vedrørende statsråden.

– Etterforskningen vil avdekke om det er et personlig angrep mot justisministeren. Det er for tidlig å si noe om bakgrunnen for handlingen, sier Trond Hugubakken, kommunikasjonsdirektør i PST til TV 2.

PST opplyser til TV 2 at det er naturlig at de også undersøker om det er sammenheng mellom angrepet på Wara og funnet av sprengstoff på politihuset i Ski.

De ønsker ikke å kommentere hvorvidt de har noen mistenkte gjerningspersoner.

