Krekar er tiltalt i en terrorrettssak i Italia og er innkalt til å forklare seg i retten i den nord-italienske byen Bolzano førstkommende mandag.

Justisdepartementet nå har gitt instruks til UDI om at norske myndigheter ikke skal stå i veien for at mulla Krekar kan reise til Italia. Det bekrefter flere kilder til TV 2.

Kan bli utsettelse

Ifølge instruksen fra departementet er det imidlertid flere praktiske forhold som må på plass før Krekar kan reise.

Etter det TV 2 erfarer vil det være problematisk for Krekar å ta et vanlig rutefly, da han er oppført på listen over internasjonale terrorister. Dermed vil det rent praktisk være vanskelig for ham å rekke rettssaken på mandag, og det kan ligge an til nok en utsettelse av saken.

Krekars forsvarer har tidligere sagt til TV 2 at det heller ikke er garantert at Krekar vil ønske å reise, selv om han får reisedokumenter fra norske myndigheter.

Forsvarer Brynjard Meling har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelser.

Ikke brekreftet

Reisedokumentene vil angivelig kun gjelde dersom Krekar reiser til Italia for å være til stede under egen rettssak, melder Nettavisen.​



Krekars advokat Brynjar Meling skriver i en SMS til Nettavisen at han ikke har hørt et ord om dette.

Onsdag bekreftet justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) i en epost overfor ABC Nyheter at det pågår en prosess for å la Krekar få reise til Italia.

Tirsdag sa Krekars advokat Brynjar Meling at de allerede i oktober henvendte seg til norske myndigheter slik at nordirakeren kan bli utstyrt med de nødvendige reisedokumentene og møte til rettsforhandlingene.

Det er imidlertid usikkert om rettssaken vil bli utsatt dersom Krekar ikke kan møte.

