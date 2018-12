Barnehageaktøren: – Et nettverk er helt avgjørende

Kjell Roar Kaasa fikk sitt definitive gjennombrudd på fotballbanen etter å ha blitt toppscorer i Eliteserien for Kongsvinger med 17 fulltreffere i 1992.

Etter det fulgte en en lang og innholdsrik karriere. Storscoreren ble seriemester med Rosenborg i 1994, cupmester med Vålerenga i 1997, og ble kjent for å ha scoret tidenes raskeste mål i Eliteserien etter 13 sekunder, 27. april 1998, for Vålerenga mot Lillestrøm på Åråsen.

I fotballkarrieren var Kaasa også innom klubber som Skeid, Lyn og Stabæk. Han avsluttet karrieren i Manglerud/Star i 2007.

Bygger barnehager

Kaasa har etter at han la opp som fotballspiller vært innom en rekke bransjer. Han har vært kommentator i TV 2, eiendomsmegler i Postbanken og salgsleder i Telenor Media – for å nevne noe.

Nå jobber den tidligere målsmaskinen med barnehageutbygging.

MYE Å JUBLE FOR: Kjell Roar Kaasa jubler etter 3-3 kampen mot Besiktas i cupvinnercupen på 1990-tallet Foto: Richardsen, Tor

– Jeg jobber for Læringsverkstedet, som er en nasjonal barnehageaktør som bygger og driver barnehager i hele landet. Jeg jobber som prosjektutvikler i Læringsverkstedet for nybygg, og finner nye prosjekter sammen med kommuner og utbyggere, sier Kjell Roar Kaasa til TV 2 Sporten.

Kaasa forteller at han gjennom hele sin karriere på fotballbanen samtidig hadde jobber i næringslivet. Han ønsket seg nemlig et vanlig yrke utenom fotballen.

– Nå tok jeg i forkant et valg om å jobbe ved siden av fotballkarrieren. Dermed fikk jeg et nettverk den dagen min karriere var over. Et nettverk er hele basisen, for som idrettsutøver lever du i en boble. I løpet av årene du er aktiv så gjelder det å bygge seg opp et kontaktnett, og for meg var det helt avgjørende for livet etter idrettskarrieren, oppsummerer Kaasa.

– En stor forskjell

Gjennom sin fotballkarriere fikk Kaasa med seg verdifulle erfaringer til yrkene senere i livet.

JUBLET: Kjell Roar Kaasa og John Carew jubler etter 3-3 mot Besiktas. Vålerenga går videre til kvartfinalen. Digitalt kamera Scan-Foto: Tor Richardsen Foto: Richardsen, Tor

Han klarer imidlertid ikke helt svare på han trivdes bedre med å være idrettsutøver enn det han jobber med nå.

– Oi. Det er en stor forskjell, egentlig, men jeg stortrives med begge to tilværelsene. I en idrettskarriere er det opp og nedturer som ellers i livet og som du lærer å håndtere. Du lærer også det å håndtere ulike typer folk, og man får med seg ulike strategier videre i livet. Jeg hadde oppturer og ble toppscorer og mine høydepunkter, men det å jobbe knallhardt for å prestere hele tiden, og jobbe knallhardt hver eneste vinter for å prestere i sesongen, var samtidig krevende. Men livet som idrettsutøver ville jeg aldri vært foruten. Det har gitt meg gode vennskaper, og jeg har lært mye av det å jobbe sammen med andre både i oppturer og nedturer. Den lagspillånden er jeg blant annet bevisst har tatt med meg i det sivile liv i etterkant, oppsummerer han.