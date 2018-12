Se video med tillatelse av NRK i vinduet øverst!

Da Kühn reiste seg etter å ha skutt fullt på første liggende skyting, var Sjåstad Christiansen på vei inn til matten ved siden av ham.

Idet Kühn tok sitt første stavtak, krasjet nordmannen inn i ham.

Tyskeren klarte ikke å komme seg opp øyeblikkelig. Sannsynligvis tapte han flere sekunder på kollisjonen.

– Det var litt kluss da han skulle inn og jeg skulle ut. Jeg får gå å si unnskyld. Jeg håper han vinner, sa Sjåstad Christiansen til NRK, som først omtalte saken, like etter målgang.

Slik vurderer Bjørndalen situasjonen

Kühn bærer imidlertid ikke nag overfor sin norske kollega. Han mener Fourcade hadde kontroll og ville vunnet uansett.

Dessuten er han i skyene etter sin første pallplassering i karrièren.

– Jeg er ikke frustrert i det hele tatt. Han har sagt unnskyld til meg og sa han var lei seg, sier dagens sensasjonsmann til NRK.

TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen tror heller ikke at Kühn var på vei mot seier, til tross for at han bare ble knepent slått.

– Det kostet ham helt sikkert fem sekunder. Men Fourcade hadde rimelig grei kontroll, og helt sikkert mer å gå med. Han satt bare i hockey på vei inn mot mål, Han hadde senere startnummer og tiden å gå på. Kühn hadde nok ikke tatt seieren likevel, argumenterer Bjørndalen.

– Det var gult kort

Legenden slår fast at Sjåstad Christiansen har skyld i episoden, slik utøveren selv erkjenner overfor NRK. Den løperen som er kommet lengst i løpet har nemlig førsterett, altså skulle nordmannen ha banet vei.

​– Det var litt gult kort, dessverre. Vetle burde ikke ha sklidd inn foran Kühn, konstaterer Bjørndalen.

– Kan han bli straffet?

– Jeg håper ikke det. Jeg tror ikke det var bevisst. Jeg tipper han bare får en advarsel – en liten pekefinger og beskjed om at dette ikke skal skje igjen, svarer Bjørndalen.