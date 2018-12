Er «svært voldelig», raserte cellen sin og liker ikke maten – snart kommer han til Norge

– Vi venter på at dokumenter skal bli oversatt til svensk og at disse blir overlevert til Makaveli Lindén. Han har da 30 dager på seg til å klage på vedtaket om utlevering, sier stedfortredende statsadvokat i Dijon, Pascal Labonne Collin, til TV 2.

Han antyder at første mulighet for utlevering til Norge vil være i midten av januar. Lindéns norske forsvarer, Øystein Storrvik, opplyser til TV 2 at klienten vil samtykke til utlevering.

– Vi hadde forventet at prosessen skulle gå raskere, men det er et annet system i Frankrike enn hva vi er vant til hjemme i Norge, sier Storrvik.

Mistenkt for drap i Belgia

Den svenske 20-åringen har tilstått at han mandag 15. oktober først begikk et ran i Essendrops gate på Majorstua. Deretter tok han seg inn i leiligheten til Heikki Bjørklund Paltto (24) som ble drept med en rekke knivstikk. Han var et helt tilfeldig offer.

Svenske Makaveli Lindén ble etterlyst via Interpol etter drapet på Majorstua. Foto: Interpol

Åstedet bar preg av kamp, og politiet mener at foranledningen til drapet var et mislykket ran. Etter ni dager på flukt ble Lindén pågrepet på togstasjonen i Dijon. Underveis på flukten ble det begått et drap i Belgia.

58 år gamle Johanna Jostameling ble funnet drept i sin egen leilighet i sentrum av byen Mechelen den 24. oktober. Politiet mener hun kan ha ligget død i tre dager. Før dette ble en student knivranet i den belgiske byen.​ Lindén er nå mistenkt for både drapet og ranet.

Liker ikke maten

Belgisk politi gjennomførte avhør av Lindén i midten av november. To utsendinger fra det føderale rettspolitiet besøkte svensken i fengselet i Dijon, men de skriver i en e-post til TV 2 at de ikke kom noe nærmere en oppklaring.

DREPT: Johanna Jostameling.

Lindén verken erkjenner eller benekter å ha drept Johanna Jostameling, opplyser belgisk politi.

Statsadvokat Labonne-Collin i Dijon sier at det er «svært vanskelig» for Lindén i fengselet i Frankrike. Her har han sittet siden 23. oktober.

– Han sliter blant annet med maten. Nå har vi doblet frokosten, slik at kostholdet er mer likt det han er vant til. Han er også svært isolert, og han kan ikke snakke med andre fanger fordi få av dem snakker engelsk.

Knuste cellen sin

20-åringen beskrives som «svært voldelig».

– For rundt fjorten dager siden raserte han hele cellen sin. Han knuste alt, inkludert cellevinduet. Etter dette ble forholdene i fengselet strammet inn for ham, forteller statsadvokaten.

Forsvarer Øystein Storrvik sier at han er kjent med at Lindén mistrives i fengselet.