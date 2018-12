Stortingsrepresentanten har vært sykmeldt siden forrige uke, etter å ha blitt skjelt ut av partileder Trine Skei Grande (V).

Sykmeldingen varte i utgangspunktet til førstkommende søndag, men torsdag var Raja friskmeldt, kan TV 2 erfare.

Grandes utskjelling av Raja skjedde per telefon. Under regjeringens budsjettforhandlinger med Kristelig Folkeparti (KrF), ringte Høyres finanspolitiske talsmann Henrik Asheim som leder forhandlingene, til Trine Skei Grande.

Kilder har fortalt at Asheim satt telefonen på høyttaler for at de andre i rommet, Raja og Frps Helge André Njåstad, skulle få høre samtalen.

Da kom Grande, som tilsynelatende ikke forsto at hun var på høyttaler, med grove karakteristikker av sin partifelle Raja.